<p>All’indomani<strong> dell’addio definitivo del sindaco di Mileto Rosetta Mazzeo,</strong> dimessosi per motivi di salute dall’incarico ad appena due mesi dal suo insediamento, arriva la conferma che <strong>Fortunato Salvatore Giordano</strong> e il gruppo<strong> “Città Futura”</strong> – usciti a loro volta sconfitti dall’ultima tornata elettorale – tenteranno di nuovo di scalare la vetta di <strong>Palazzo dei normanni.</strong> Nel frattempo, in Municipio si è insediato il <strong>commissario prefettizio</strong> Sergio Raimondo, affiancato dal sub commissario Giovanni Gigliotti. Il loro compito sarà quello di traghettare il Comune alle <strong>elezioni</strong> che, con molta probabilità, si svolgeranno tra<strong> maggio e giugno del prossimo anno.</strong> “Esprimiamo ancora una volta <strong>umana vicinanza a Rosetta Mazzeo</strong> e formuliamo gli auguri più sinceri per una sua pronta guarigione e ripresa” afferma “Città Futura”, annunciando il rinnovato impegno per il territorio. “Gli accadimenti di questi ultimi giorni, però, impongono una <strong>riflessione aperta e libera.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20767"></div>\n\nDuole rilevare – proseguono – che ancora una volta il <strong>Comune di Mileto</strong> viene ricacciato in un <strong>periodo di instabilità</strong> politico-amministrativa. I tanti suffragi avuti e l’andamento dei fatti, impongono a “Città Futura” di continuare decisamente nella strada intrapresa. Rivolgiamo quindi <strong>alla società civile l’invito a lavorare insieme</strong> a favore di un progetto di rinascita. Mileto è sull’orlo del baratro politico – sostiene “Città Futura – per cui bisogna dare una <strong>svolta.</strong> Noi saremo presenti con i nostri progetti rivolti agli interessi di tutti e non di pochi, per accogliere le istanze di giustizia e libertà provenienti dai cittadini liberi da condizionamenti di alcun genere”. Il <strong>manifesto-annuncio di “Città Futura”</strong>, affisso tra l’altro su tutto il territorio comunale, partendo da “queste basi” si conclude garantendo tenacia nell’azione politica e lanciando ancora una volta un impegno per il territorio. Il tutto, suffragato dalla richiesta “ai cittadini di stringersi intorno a noi, per darci finalmente<strong> la forza e la maggioranza</strong> per iniziare a riprogrammare il futuro della nostra comunità”. La nuova gestione commissariale dell’Ente è appena iniziata, la prossima tornata si terrà fra nove-dieci mesi circa. <strong>Il clima</strong>, tuttavia, <strong>a Mileto è già da campagna elettorale.</strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>