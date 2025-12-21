Il deputato Mangialavori ha annunciato l’erogazione di ulteriori 400mila euro: «Merito di Pietro che è stato una spina nel fianco». E lui ringrazia. Soddisfazione anche dal gruppo Cuore Vibonese

«Questo finanziamento non è stato richiesto da un politico né da un sindaco, ma da un semplice cittadino di Piscopio, Pietro Comito, che è stato una vera spina nel fianco per ottenere questo risultato, fortemente voluto per la sua comunità». Cosi, il parlamentare Giuseppe Mangialavori, durante l’incontro organizzato nell’aula del Consiglio comunale per illustrare il finanziamento complessivo di 19 milioni di euro destinati ai Comuni vibonesi entro il 2029, ha annunciato lo stanziamento di circa 400mila euro per l’ampliamento del cimitero di Piscopio. L’ex consigliere comunale ringrazia il deputato di Forza Italia, con l’auspicio che una volta «accreditati al Comune, i fondi vengano realmente utilizzati in modo serio e risolutivo per l’ampliamento del cimitero di Piscopio».

«Esiste un mio vecchio progetto - spiega Comito in una nota - che prevede la realizzazione di un grande muro di sostegno sul lato sinistro del cimitero, intervento che consentirebbe il recupero di uno spazio importante e la creazione di oltre 300 nuovi loculi. Questo finanziamento non ha nulla a che vedere con i lavori già in corso, per i quali in precedenza sono stati stanziati 350.000 euro e che dovranno pertanto essere completati con quelle somme. Mi auguro - conclude - che i nostri consiglieri comunali possano vigilare con grande attenzione e sostenere la mia tesi e le mie idee, che ritengo fattibili ed esaustive, affinché i fondi che verranno accreditati al Comune non prendano altre direzioni né diventino un esempio di spreco».

La soddisfazione del gruppo Cuore Vibonese

Sul finanziamento in questione è intervenuto anche il capogruppo di Cuore Vibonese, Giuseppe Cutrullà, sottolineando l’entità del nuovo finanziamento e ricordando che quello precedente di 350mila euro era stato promosso a suo tempo dall’Amministrazione Limardo, «grazie anche all’impegno dell’ex assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo», risorse che hanno reso possibile l’avvio dei lavori attualmente in corso.

«Negli anni - continua Cutrullà in una nota - la situazione drammatica della carenza di loculi aveva portato alla nascita di un comitato spontaneo, impegnato a sensibilizzare le istituzioni sull’urgenza dell’ampliamento del cimitero, rendendo ancora più evidente la necessità di un intervento immediato. Si tratta di un risultato concreto, frutto della collaborazione tra istituzioni locali, parlamentari e cittadini, che dimostra come la sollecitazione dei bisogni del territorio possa tradursi in azioni reali e immediate».