La struttura in fase di realizzazione a Moderata Durant verso il suo completamento. L’ultimo lotto di interventi prevede un importo di spesa pari a 360.814 euro

Un’opera che sembrava non dovesse finire mai. Tra ritardi burocratici, imprese che prima rinunciano ai lavori e poi invece si riesce a trovare un nuovo accordo, improvvise e necessarie perizie di varianti. Ritardi nella consegna degli ultimi materiali per via della guerra e del caro energia che ne hanno compromesso i tempi. Insomma, nulla è sembrato mancare nella fase finale della realizzazione da parte del Comune di Vibo Valentia del nuovo teatro comunale che sta sorgendo a Moderata Durant, popoloso quartiere posto alla periferia del capoluogo. Una città nella città. Nei giorni scorsi, dunque, la struttura è stata oggetto di un sopralluogo da parte del dirigente dei Lavori pubblici di Palazzo Luigi Razza Domenico Libero Scuglia e dell’assessore al ramo Giovanni Russo. Una “visita” finalizzata proprio per comprendere bene lo stato di avanzamento dell’ultimo lotto dei lavori. Risultato? Gli interventi sembrano essere giunti a un buon punto. Ci spieghiamo meglio: il piazzale esterno all’ingresso del nuovo teatro sta per essere terminato, poi si passerà al completamento dei percorsi pedonali, dei parcheggi, quindi all’installazione della nuova illuminazione pubblica. In merito invece agli arredi, le maestranze impiegate ormai da settimane hanno finito di sistemare la tappezzeria (tende e i rivestimenti di sala) al terzo anello della struttura e nei prossimi giorni si sposteranno al secondo e al primo per portare a termine l’intervento che, naturalmente, trattandosi di tappezzeria necessità di massima attenzione e cura dei particolari. [Continua in basso]

A giorni la sistemazione delle poltrone nella platea e nei palchi

Quindi, verosimilmente tra qualche giorno ancora, si passerà alla sistemazione delle poltrone nella platea centrale e nei palchi posti nei tre anelli, mentre per fine mese è prevista la collocazione dell’ascensore. Potrebbe apparire sempre azzardato immaginare quando i lavori potrebbero vedere la luce, ma – senza imprevisti dell’ultima ora – pensare che tra qualche mese il nuovo teatro comunale possa essere inaugurato e consegnato alla città e alla sua comunità non appare decisamente un pensiero tanto peregrino. L’ultimo lotto di interventi prevede un importo pari a 360.814 di euro, fondi ottenuti grazie a un mutuo contratto dall’ex amministrazione Costa. Il nuovo teatro, – lo ricordiamo – dopo l’affidamento da parte del Comune dell’ultimo lotto degli interventi al Consorzio di Anzio – avvenuto ufficialmente l’11 giugno dello scorso anno -, di fatto, non ha mai visto partire i lavori. E tutto è tornato nuovamente a bloccarsi. Tanto da spingere l’amministrazione del capoluogo, a fine dicembre scorso, a volere procedere addirittura con la rescissione del contratto d’appalto. Le cose, invece, poi non sono andate in questo modo e l’appalto è stato riconsegnato al Consorzio che – cambiando questa volta la ditta inizialmente vincitrice del bando – sta portando gli interventi a termine.