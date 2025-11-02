Al gruppo consiliare di opposizione Cuore Vibonese non sono bastate le rassicurazioni del sindaco di Vibo Enzo Romeo riferite a Il Vibonese in merito alla riapertura «entro una decina di giorni» del Parco urbano. I consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria, evidenziando anche la contestuale chiusura della Villa comunale, definiscono «inaccettabile» il protrarsi di una situazione che «priva i cittadini di spazi pubblici essenziali nel silenzio più totale dell’Amministrazione».

Con riguardo alla chiusura della Villa Comunale, sottolineano che sarebbe avvenuta «da un giorno all’altro, con un semplice cartello affisso, senza spiegazioni ufficiali né motivazioni chiare». Una modalità di gestione che, secondo Cuore Vibonese, «dimostra scarsa attenzione verso le esigenze della cittadinanza e verso il valore sociale di questi luoghi».

Il gruppo ricorda inoltre che la riapertura del Parco Urbano non è strettamente vincolata alle indagini in corso da parte della Procura in merito alla tragedia che ha colpito la città nei mesi scorsi: «È possibile - e doveroso - procedere almeno alla riapertura delle aree non interessate dalle indagini - si legge in una nota di Cuore Vibonese -. Restituire alla città anche solo una parte di quello spazio significherebbe ridare respiro alla comunità, ai bambini, alle famiglie e agli anziani che da troppo tempo sono privati dei loro luoghi di incontro e di benessere».

Il gruppo di minoranza sottolinea come i parchi cittadini rappresentino un diritto collettivo, «non solo spazi verdi ma veri e propri punti di aggregazione, socialità e vita comunitaria». Tenerli chiusi senza una tempistica definita, affermano i consiglieri, «significa negare ai cittadini la possibilità di vivere appieno la propria città».

Da qui l’appello diretto all’Amministrazione comunale: «Invitiamo il sindaco e gli uffici competenti ad attivarsi immediatamente per consentire la riapertura, anche parziale, del Parco Urbano, della Villa Comunale e degli altri spazi pubblici chiusi, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ma senza ulteriori e ingiustificati ritardi. I cittadini meritano risposte e soprattutto fatti concreti, non cartelli e silenzi».