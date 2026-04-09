Un insediamento che segna un passaggio istituzionale rilevante e rilancia il ruolo del Parco delle Serre nel territorio. Il nuovo commissario Francesco Costantino ha assunto ufficialmente l’incarico alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e del direttore del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, insieme a numerosi sindaci dell’area.

La presenza della Regione

«La nostra presenza qui oggi vuole testimoniare l’attenzione concreta che la Regione Calabria riserva ai parchi e alle riserve naturali», ha dichiarato Montuoro, definendo il Parco «patrimonio storico e ambientale di straordinario valore».

L’assessore ha parlato di «una svolta voluta dalla Regione Calabria», esprimendo fiducia nel nuovo corso e sottolineando che «il Parco delle Serre è uno dei più importanti della nostra regione e continueremo a sostenerlo con determinazione».

Il profilo del nuovo commissario

A evidenziare le qualità del neo commissario è stato il direttore Siviglia: «In Regione si è sempre distinto per la qualità e il valore del suo lavoro», aggiungendo che «metterà in campo azioni che mirano alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche».

Progetti e risorse in campo

Nel corso dell’incontro sono stati richiamati «i finanziamenti già attivati» e le progettualità in corso, con l’obiettivo di «rafforzare il ruolo dell’Ente parco» e valorizzarne le attività, anche attraverso «la collaborazione con i Comuni dell’area», ritenuta decisiva per uno sviluppo condiviso.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ex Kursaal, immobile regionale affidato al Parco: un intervento che punta a «trasformarlo in una sede culturale e strategica per l’intero territorio», simbolo di rilancio e valorizzazione.

Le parole di Costantino

Nel suo intervento, il commissario ha rimarcato il significato dell’insediamento: «Si tratta di un insediamento tutt’altro che formale», sottolineando come «la presenza dell’assessore e della dirigenza regionale conferisce grande valore a questo momento».

Costantino ha quindi indicato la linea del suo mandato: «Massimo impegno nel rilancio del Parco attraverso interventi concreti, opere pubbliche e iniziative strategiche», con attenzione anche al «rispetto delle tempistiche previste» per i progetti avviati.

Infine, l’impegno sul metodo amministrativo: «Garantisco fin da ora un’azione improntata alla legalità, alla trasparenza e al dialogo costante con il territorio», con una visione chiara: «Il mio ufficio sarà sempre aperto, voglio che sia una casa di vetro al servizio della comunità».