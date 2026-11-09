Il gruppo Guardare al Futuro presenta tre atti ispettivi e mette sotto accusa la gestione amministrativa. Nel mirino i lavori al ponte, i fondi non utilizzati e la mancanza di trasparenza. I consiglieri richiamano anche le critiche espresse da un esponente della maggioranza

«Pretendiamo l’elenco analitico dei fondi andati perduti, la prova inconfutabile che per la colata di cemento al torrente Bardano siano state acquisite tutte le autorizzazioni di legge e l’immediata pubblicazione del Regolamento cimiteriale». È un attacco su più fronti quello che il gruppo consiliare di opposizione Guardare al Futuro rivolge all’amministrazione comunale di Parghelia. I consiglieri Daniele Vasinton, Pasquale Ferrazzo e Fabio Minieri denunciano quella che definiscono una «paralisi amministrativa», mettendo nel mirino i lavori pubblici, la gestione dei finanziamenti e la trasparenza dell'Ente.

Tre gli atti ispettivi presentati, con altrettante richieste di chiarimento. Al centro delle contestazioni ci sono soprattutto gli interventi al torrente Bardano, dove è in corso la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato sul quale, secondo quanto riferisce l'opposizione, dovrebbe poggiare una passerella.

Il caso del torrente Bardano

«Fare un intervento su quel ponte, sperando vivamente che siano stati acquisiti tutti i pareri storico-ambientali, non ci è mai sembrata un'opera così urgente, né tantomeno così significativa per risolvere i veri rischi idrogeologici del nostro territorio», sostengono i tre consiglieri.

Il gruppo contesta sia le priorità dell'intervento sia il suo impatto ambientale, richiamando anche i recenti rilievi che, secondo la nota, sarebbero stati espressi dalla Soprintendenza in relazione ad altri lavori di riqualificazione urbana.

A preoccupare l'opposizione è anche la situazione del cantiere, che «sembra essere stranamente finito in pausa», mentre la presenza delle nuove strutture, sempre secondo i consiglieri, avrebbe aggravato le condizioni di viabilità di un incrocio già problematico.

Da qui la richiesta di poter visionare i pareri della Soprintendenza, il nulla osta idraulico e l'autorizzazione sismica strutturale. Documenti dei quali il gruppo chiede conto all'amministrazione senza affermare di averne accertato l'assenza.

Intanto, accusano i consiglieri, resterebbero irrisolti problemi ben più urgenti: «Dalla realizzazione di nuovi pozzi per la cronica carenza idrica, al rifacimento di un manto stradale ridotto a un colabrodo, fino a un Piano del traffico inspiegabilmente chiuso nei cassetti». Criticità che, sottolineano, pesano soprattutto durante la stagione estiva.

Le dichiarazioni del consigliere di maggioranza sui finanziamenti perduti

Ma è sul fronte della gestione amministrativa che l'opposizione individua uno degli elementi politicamente più significativi. A denunciare le difficoltà della macchina comunale, infatti, sarebbe stato anche un esponente della stessa maggioranza, Lorenzo Vallone.

Il gruppo Guardare al Futuro richiama alcune dichiarazioni che attribuisce al consigliere e che sarebbero state messe a verbale. Vallone avrebbe definito la Giunta «carente nell'area di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo», facendo riferimento a «finanziamenti non utilizzati, che si sono persi» e a «finanziamenti cancellati».

Parole sulle quali l'opposizione chiede adesso risposte precise, a partire dall'elenco delle risorse eventualmente perdute e dalle ragioni del mancato utilizzo.

Nella nota si contesta inoltre una spesa in conto capitale ferma al 9% e si sollevano dubbi sulla destinazione di fondi vincolati, in particolare quelli derivanti dall'imposta di soggiorno, che secondo il gruppo sarebbero stati utilizzati per interventi sull'asfalto anziché per servizi turistici e sociali. Anche su questo punto si tratta di contestazioni politiche sulle quali vengono richiesti chiarimenti.

«A pagare non possono essere sempre i cittadini»

Il terzo fronte riguarda la trasparenza amministrativa. I consiglieri chiedono la pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento cimiteriale, che denunciano essere tuttora inaccessibile, e collegano anche questa vicenda alle difficoltà di gestione dell'Ente.

«Le dinamiche interne all'Amministrazione sembrano mirate a corteggiare specifici interessi e non a tutelare l'interesse generale», affermano Vasinton, Ferrazzo e Minieri.

«Il sindaco non può più sottrarsi – concludono i consiglieri di minoranza - Pretendiamo l'elenco analitico dei fondi andati perduti, la prova inconfutabile che per la colata di cemento al torrente Bardano siano state acquisite tutte le autorizzazioni di legge e l'immediata pubblicazione sul portale web del Regolamento cimiteriale, ad oggi inaccessibile, a garanzia della trasparenza. A pagare il prezzo di questi disservizi non possono essere sempre e solo i cittadini».