La sala consiliare del Comune di Parghelia ha ospitato nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti Si di Parghelia, Zaccanopoli e Briatico. La giornata ha sancito la nascita del primo circolo tematico “Costa Degli Dei” di Sinistra italiana nella provincia di Vibo valentia

Il segretario provinciale Fortunato Petrolo, nel corso della relazione, la ricordato la creazione della federazione di sinistra italiana /Avs, costituita nei primi mesi del 2024.

Spopolamento e sfiducia nella politica

«In questi due anni di attività, oltre al lavoro di crescita degli iscritti, ha verificato la complessità del confronto e di partecipazione dei cittadini. Cercando di comprenderlo ed aiutarlo. Un sentimento diffuso – ha evidenziato Petrolo - che ha indebolito il tessuto sociale delle nostre comunità causando un lento e continuo spopolamento e la partenza dei nostri giovani, molto spesso laureati, che per la difficoltà di non trovare lavoro, sono demotivati e molto spesso dimenticati dai partiti. Tutto questo ha creato un certo distacco e disinteresse verso la politica, vista solo come occupazione e gestione del potere personale».

Il segretario provinciale sottolinea: «Noi abbiamo raccolto questa sofferenza, ha aggiunto, e crediamo di poter far cambiare questo sentimento diffuso, proponendoci come forza innovativa e di cambiamento affermando che esiste, ancora, un’altra politica, fatta di passione, impegno, sacrifico che è e rimane al servizio delle comunità amministrate.

Sinistra italiana, ha colto questa preoccupante situazione di disagio e ha avviato un confronto con gli iscritti convenendo sulla necessità di realizzare, attraverso l’unione dei comuni, un circolo tematico, con il compito e la funzione di mettere in campo politiche inclusive e favorire il coinvolgimento di tutte quelle competenze che sono diffuse sul territorio su temi di grande valore sociale, economico, culturale e ambientale. La scelta di aprire la sede nel comune di Parghelia – si fa rilevare - non è casuale, ma è una scelta politica in un comune da sempre di sinistra».

I temi

Riflettori accesi su argomenti di alto interesse locale, regionale e nazionale: legalità, turismo, ambiente, clima, erosione costiera, lavoro, sanità, viabilità: «Questa nostra presenza, in un territorio, come la costa Degli Dei a grande vocazione turistica, vuole essere un punto di osservazione, e di proposta per avviare quello spazio di confronto politico, sui temi di interesse generale, coinvolgendo tutte le professionalità e non solo».

La prima uscita del circolo tematico, sarà indirizzata a far conoscere e diffondere la piattaforma informatica “Decidiamo.Com” predisposta da Avs nazionale, dove sono stati inseriti i punti salienti del programma del partito per le elezioni politiche del 2027. Il sodalizio locale metterà in campo «una nostra proposta di forte rilevanza territoriale sui temi che sono alla base del neonato circolo».

Gli altri interventi

Dopo la relazione, e dopo i saluti del sindaco di Parghelia Antonio Landro, gli interventi di Pino Vita, che ha condiviso questa scelta e il contenuto della proposta ponendo all’attenzione della coalizione progressista l’esigenza di una proposta unitaria sulla legge elettorale con il sistema proporzionale e con le preferenze; Franco Samarico ex sindaco di Vibo Valentia, che con il suo intervento appassionato ha voluto rivendicare il ruolo e il lavoro svolto dal segretario di Federazione e del gruppo dirigente di Vibo che, in soli due anni di attività, ha creato entusiasmo e ha voluto e realizzato anche questo circolo tematico, oltre a un gruppo dirigente di qualità.

A prendere la parola anche il consigliere comunale di Parghelia di Sinistra italiana, Pasquale Ferrato che ha rimarcato il valore della scelta della sede del circolo nel comune di Parghelia, ribadendo al contempo che il circolo non nasce contro qualcuno ma per la crescita del partito e del territorio. Ci sono stati poi saluti del consigliere Fabio Minieri, assente per motivi di lavoro, del compagno Pino De Seta e del consigliere comunale provinciale Sergio Barbuto, iscritto a Sinistra italiana, che ha posto l’accento sulla necessità di avviare questi confronti anche in altri territori. Pino Grasso ha sottolineato quindi il valore innovativo di un circolo tematico, strumento utile per favorire la partecipazione democratica sui temi di valenza sovra comunale e contribuire a rafforzare la Sinistra in vista delle elezioni politiche in un lembo di territorio così importante, mentre il responsabile organizzativo regionale del partito Franco Talarico, ha vivamente apprezzato la qualità del dibattito e degli interventi.

Ha concluso i lavori il segretario regionale Fernando Pignataro, il quale ha riconosciuto al segretario di federazione e a tutto il gruppo dirigente di Vibo Valentia il lavoro svolto, evidenziando la scelta innovativa di fare politica del Circolo tematico. Pignataro ha parlato del rischio di un anticipo delle elezioni su impulso delle destre e al contempo rivendicato il ruolo del campo largo, che deve essere nuovamente protagonista di un radicale cambiamento della società. Per ultimo ha lanciato un appello affinché in Calabria si discuta sui valori necessari per una rinascita perché, a suo giudizio, la regione non è quella narrata dal governatore Occhiuto.

Come ultimo atto, il segretario Fortunato Petrolo, ha nominato Pino Grasso coordinatore del circolo tematico Costa degli dei con sede a Parghelia.