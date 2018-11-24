Costituito il primo nucleo organizzativo dei comitati che sostengono il presidente della Regione Lazio nella corsa alla segreteria del Partito democratico

“La necessità di riaprire la discussione sulla funzione politica e sull’organizzazione del Partito democratico nel Paese e, di conseguenza, nel nostro territorio, ci spinge a rompere gli indugi ed a costituire un primo nucleo organizzativo dei comitati “Piazza Grande” per Zingaretti nella provincia di Vibo Valentia”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Michele Mirabello, che sottolinea la necessità di “ricostruire e rigenerare il Partito democratico ponendo al centro il ruolo e le funzioni di una comunità politica con regole e forme di partecipazione collettiva al dibattito.

Nei prossimi giorni il coordinamento che sta già avviando la fase organizzativa metterà in campo una larga iniziativa di radicamento, discussione e coinvolgimento sul territorio per evitare di sprecare questa importante fase di confronto e per provare a rendere feconda la stagione congressuale appena aperta per la ricostruzione ed il ripensamento del nuovo Pd che serve alla Calabria, alla Provincia di Vibo ed al Paese”. Oltre a Michele Mirabello fanno parte del coordinamento dei comitati “Piazza Grande” per Zingaretti, anche: Sergio Rizzo, Maierato; Maria Condello, Filogaso; Antonio Palermo, Dinami; Wladimira Pugliese, Soriano; Mario Rizzo, Ricadi; Manuel Reggio, Nicotera; Chiara Mirabello, Vibo Valentia; Teresa Esposito, Vibo Valentia; Gianni Scaturchio, Dasà; Brunino Tassone, Simbario; Lina Seva Tropea; Gregorio Profiti, Sant’Onofrio; Serafino Fiamingo, Zungri; Maria Canduci, Cessaniti.