Una proposta di convocazione urgente del Consiglio comunale per affrontare il tema della sicurezza del territorio di Vibo Marina e della presenza dei depositi petroliferi: è l’oggetto della richiesta che il gruppo consiliare Democratici e riformisti ha inoltrato al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello.

Secondo i proponenti «il massimo organo rappresentativo della comunità cittadina, ha il dovere di discutere apertamente la questione e di individuare, insieme a tutte le istituzioni competenti, le azioni più opportune e necessarie per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei cittadini vibonesi e di sviluppo del territorio. Rivolgiamo pertanto - scrivono i consiglieri - un appello a tutti i capigruppo ed ai singoli consiglieri comunali, al di là delle appartenenze politiche e nella cui sensibilità confidiamo, affinché prendano visione della richiesta depositata e valutino di sottoscriverla per conferirne efficacia come da regolamento e per dare un segnale unitario alla cittadinanza su un tema che riguarda la sicurezza, la salute e il futuro di tutta la comunità di Vibo Marina».