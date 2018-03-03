Ecco l’esito finale del voto per il

COLLEGIO UNINOMINALE CALABRIA 06 (Vibo Valentia)

e il 

COLLEGIO PLURINOMINALE CALABRIA 02

 

316 sezioni su 316 (TUTTE)

CENTRODESTRA

35,81%

Wanda Ferro (ELETTA)

voti: 41.620

 

 

5,93%

Domenico Furgiuele

Francesca A. Porpiglia

Vincenzo Gioffrè

Quintina Vecchio

 

 

23,04%

Jole Santelli

Roberto Occhiuto

Maria Tripodi

Domenico Giannetta

 

 

5,37%

Wanda Ferro

Fausto Orsomarso

Rosa Sigillò

Giuseppe Serranò

 

 

1,94%

Luigi Fedele

Paola Lemma

Tommaso Brutto

Maria Teresa Perri

       

 

                   MOVIMENTO 5 STELLE

       32,47%

Dalila Nesci

voti: 37.740

 

 

32,46%

Dalila Nesci

Paolo Parentela

Federica Dieni

Riccardo Tucci

    

 

                                                     CENTROSINISTRA

  25,11%

Bruno Censore

voti: 29.187

 

 

1,01%

Caterina Forelli

Rocco Ruffa

Roberta Giuditta

Giuseppe Di Bella

 

 

1,45%

Francesca E. Leotta

Giovanni Maria Lebrino

Elisa Vittorio Greco

Giuseppe Romeo

 

 

2,42%

Vincenzo De Filippis

Annamaria Casuscelli

Vincenzo D’Ascola

Tiziana Tropea

 

 

19,84%

Antonio Viscomi

Maria Anna Madia

Ernesto F. Alecci

Giulia Veltri

       

 

LIBERI E UGUALI

2,56%

Silvio Primerano

 voti: 2.975

 

 

2,52%

Nicola Stumpo

Rita Commisso

Filippo Quartuccio

Domenica Vinci

    

 

ITALIA AGLI ITALIANI

0,85%

Edoardo Ventra

voti: 974

 

 

0,84%

Michele Colace

Andreina Moschella

Giovanni Di Maio

Alessandra Leuzzi

    

   

POTERE AL POPOLO

0,81%

Amerigo Fiumara

voti: 943

 

 

0,79%

Giuseppe Marra

Anna Laura Fazzari

Ferruccio Codeluppi

Alessia Stelitano

    

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

0,65%

Angelo Grimaldi

voti: 758

 

 

0,65%

Carmela Surace

Ivan Prestia

Anna Giusi Guarascio

Livio Sacco

    

CASAPOUND ITALIA

0,50%

Rita Vallelonga

voti: 592

 

 

0,47%

Federico M. Romeo

Roberta Riso

Domenico Barbaro

Rita Vallelonga

    

 

PARTITO COMUNISTA

0,38%

Giovanni Antonio Surace

voti: 453

 

 

0,38%

Giovanni A. Surace

Dania Maiuri

Costantino D. Talia

Elvira Mirabelli

    

 

PARTITO VALORE UMANO

0,36%

Maria Concetta Amato

voti: 427

 

 

0,36%

Gianfranco Sorbara

Grazia Curcio

Achille Caruso

Monica Russo

    

 

LISTA DEL POPOLO

0,29%

Ljiljana Maric

voti: 343

 

 

0,30%

Francesco Toscano

Ljiljana Maric

Giuseppe Angiuli

Angela Trovato

    

  

              SINISTRA RIVOLUZIONARIA

         0,15%

Giuseppe Mazzitelli

voti: 180

 

 

0,15%

Demetrio Cutrupi

Francesca Aroma

Antonio Carpino

Carmelo Crapanzano

    

