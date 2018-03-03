Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Ecco l’esito finale del voto per il
COLLEGIO UNINOMINALE CALABRIA 06 (Vibo Valentia)
e il
COLLEGIO PLURINOMINALE CALABRIA 02
316 sezioni su 316 (TUTTE)
|
CENTRODESTRA
|
35,81%
|
Wanda Ferro (ELETTA)
|
voti: 41.620
|
5,93%
|
Domenico Furgiuele
Francesca A. Porpiglia
Vincenzo Gioffrè
Quintina Vecchio
|
23,04%
|
Jole Santelli
Roberto Occhiuto
Maria Tripodi
Domenico Giannetta
|
|
5,37%
|
Wanda Ferro
Fausto Orsomarso
Rosa Sigillò
Giuseppe Serranò
|
|
1,94%
|
Luigi Fedele
Paola Lemma
Tommaso Brutto
Maria Teresa Perri
|
MOVIMENTO 5 STELLE
|
32,47%
|
Dalila Nesci
|
voti: 37.740
|
|
32,46%
|
Dalila Nesci
Paolo Parentela
Federica Dieni
Riccardo Tucci
|
CENTROSINISTRA
|
25,11%
|
Bruno Censore
|
voti: 29.187
|
|
1,01%
|
Caterina Forelli
Rocco Ruffa
Roberta Giuditta
Giuseppe Di Bella
|
|
1,45%
|
Francesca E. Leotta
Giovanni Maria Lebrino
Elisa Vittorio Greco
Giuseppe Romeo
|
|
2,42%
|
Vincenzo De Filippis
Annamaria Casuscelli
Vincenzo D’Ascola
Tiziana Tropea
|
|
19,84%
|
Antonio Viscomi
Maria Anna Madia
Ernesto F. Alecci
Giulia Veltri
|
LIBERI E UGUALI
|
2,56%
|
Silvio Primerano
|
voti: 2.975
|
|
2,52%
|
Nicola Stumpo
Rita Commisso
Filippo Quartuccio
Domenica Vinci
|
ITALIA AGLI ITALIANI
|
0,85%
|
Edoardo Ventra
|
voti: 974
|
|
0,84%
|
Michele Colace
Andreina Moschella
Giovanni Di Maio
Alessandra Leuzzi
|
POTERE AL POPOLO
|
0,81%
|
Amerigo Fiumara
|
voti: 943
|
|
0,79%
|
Giuseppe Marra
Anna Laura Fazzari
Ferruccio Codeluppi
Alessia Stelitano
|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
|
0,65%
|
Angelo Grimaldi
|
voti: 758
|
|
0,65%
|
Carmela Surace
Ivan Prestia
Anna Giusi Guarascio
Livio Sacco
|
CASAPOUND ITALIA
|
0,50%
|
Rita Vallelonga
|
voti: 592
|
|
0,47%
|
Federico M. Romeo
Roberta Riso
Domenico Barbaro
Rita Vallelonga
|
PARTITO COMUNISTA
|
0,38%
|
Giovanni Antonio Surace
|
voti: 453
|
|
0,38%
|
Giovanni A. Surace
Dania Maiuri
Costantino D. Talia
Elvira Mirabelli
|
PARTITO VALORE UMANO
|
0,36%
|
Maria Concetta Amato
|
voti: 427
|
|
0,36%
|
Gianfranco Sorbara
Grazia Curcio
Achille Caruso
Monica Russo
|
LISTA DEL POPOLO
|
0,29%
|
Ljiljana Maric
|
voti: 343
|
|
0,30%
|
Francesco Toscano
Ljiljana Maric
Giuseppe Angiuli
Angela Trovato
|
SINISTRA RIVOLUZIONARIA
|
0,15%
|
Giuseppe Mazzitelli
|
voti: 180
|
|
0,15%
|
Demetrio Cutrupi
Francesca Aroma
Antonio Carpino
Carmelo Crapanzano
LEGGI ANCHE:
Politiche 2018 | Fuori Censore e dentro Mangialavori, Nesci e Viscomi
Politiche 2018 | Wanda Ferro fa man bassa nel Vibonese, Bruno Censore sconfitto anche nella sua Serra
Politiche 2018 | I dati definitivi per il Senato nel collegio vibonese