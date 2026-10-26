E’ stata stabilita stamane, con apposita determinazione del segretario generale dell’ente Domenico Arena, l’indennità mensile spettante al presidente della Provincia di Vibo, facente funzioni, Franco Barbalace, in carica dal 27 settembre scorso per decisione del presidente uscente Corrado L’Andolina che ha revocato la vicepresidenza a Domenico Console nominando in tale data Barbalace nuovo vicepresidente dell’ente. Un decreto legge del 2019 ha determinato l’importo dell’indennità per il presidente della Provincia in misura pari a quella del sindaco del Comune capoluogo e sul bilancio della Provincia grava solo l’onere finanziario della parte eccedente l’indennità prevista in qualità di primo cittadino. La legge di bilancio del 2022 ha poi previsto un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario. L’adeguamento dell'indennità dei sindaci, introdotta con la legge di bilancio 2022, ha quindi comportato come effetto anche l'aumento delle indennità per i presidenti di Provincia. Franco Barbalace, vicesindaco del Comune di Spilinga, ha assunto le funzioni di presidente facente funzioni della Provincia di Vibo dal 28 settembre scorso, a seguito della sospensione degli organi elettivi del Comune di Zambrone (dimissionari alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza al fine di provocare la caduta del sindaco L’Andolina) e della contestuale nomina del commissario prefettizio a Zambrone. La caduta di L’Andolina da sindaco di Zambrone ha comportato anche la caduta da presidente della Provincia.

Dal 30 settembre scorso 2026, Franco Barbalace si è poi posto in aspettativa non retribuita dal Comune di Vibo Valentia dove risulta da anni dipendente, al fine dell’espletamento delle funzioni di presidente facente funzioni della Provincia di Vibo. Acquisita, quindi, agli atti della Provincia la richiesta di Franco Barbalace di rinuncia agli emolumenti (441,60 euro al mese) per la carica di vicesindaco del Comune di Spilinga – periodo da ottobre a dicembre 2026 –, al fine di non incorrere nel divieto di cumulo di emolumenti, ecco che la Provincia ha determinato il suo compenso da presidente facente funzioni nella somma di 9.660,00 euro lordi al mese. L’onere finanziario sarà a carico del bilancio provinciale ed è pari al differenziale tra l’indennità percepita dal presidente della Provincia nel Comune in cui riveste la carica di vicesindaco e l’indennità del sindaco del Comune capoluogo. Le elezioni (di secondo livello, con al voto solo sindaci, consiglieri e assessori del vibonese) per la nomina del nuovo presidente della Provincia di Vibo si svolgeranno nel mese di dicembre.