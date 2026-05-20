I due consiglieri, insieme al dirigente del Pd vibonese Vincenzo Mirabello, lanciano la loro nuova creatura e aprono agli amministratori comunali: «Pronti ad ascoltare necessità e proposte»

I consiglieri Nico Console e Vincenzo La Caria hanno formalizzato la costituzione del nuovo gruppo consiliare denominato “Democratici e Riformisti” alla Provincia di Vibo Valentia.

«La nascita di questa nuova componente – spiegano in una nota – nasce dall'esigenza di dare una rappresentanza strutturata alle diverse sensibilità che si muovono all’interno dell’area di centrosinistra, con l'obiettivo di stimolare l’azione amministrativa dell’Ente senza limitarsi ad osservare impassibili, o peggio ancora con inutile con pregiudizio,le sue vicende e le sue sorti. L’iniziativa politica guidata e condivisa con l’amico Vincenzo Mirabello, dirigente storico del Pd vibonese e calabrese, mira a favorire e tutelare una migliore sintesi democratica tra idee e proposte che, diversamente la linea di un "pensiero unico" rischia di soffocare e annichilire, pregiudicando la crescita politica del nostro territorio e la formazione di una classe dirigente pronta ad affrontare, uniti, le sfide che verranno».

«Un possibile stimolo – aggiungono Console e La Caria – all’apertura di una fase di rilancio non più rinviabile per l'intera coalizione e che funge da stimolo per una necessaria verifica della reale ambizione del centrosinistra di guidare le dinamiche politiche future di tutto il territorio provinciale. Il gruppo "Democratici e Riformisti" si propone come un laboratorio di idee, inclusivo e propositivo, aperto all’ascolto delle necessità e bisogni che gli amministratori dei Comuni della provincia vorranno affidare all’impegno di chi è disposto a lavorare, seppur nelle difficoltà dell’Ente intermedio, nell'interesse esclusivo delle comunità della Provincia di Vibo Valentia».