Il sindaco di Zambrone con la coalizione di centrodestra ha avuto la meglio sul primo cittadino di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. Ecco le prime dichiarazioni del neo eletto

È Corrado L’Andolina il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Il risultato delle urne è arrivato in serata dopo una intensa giornata di votazioni. Ad essere chiamati alle urne, i sindaci e i consiglieri comunali. Escluso dal voto solo il Comune di Soriano Calabro i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. In totale, gli aventi diritto erano 585 elettori. L’Andolina, avvocato sindaco di Zambrone, è cresciuto nelle fila del partito socialista. Negli ultimi tempi si era avvicinato alle posizioni di Forza Italia. Era sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra: Fi, Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc. [Continua in basso]

Battuto lo sfidante Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa e coordinatore provinciale di Italia Viva. Il candidato civico è stato sostenuto nella sua corsa alla presidenza dell’ente intermedio dal centrosinistra. Con le elezioni odierne termina ufficialmente l’era di Salvatore Solano. Il primo cittadino di Stefanaconi venne eletto nell’ottobre del 2018 con il sostegno di Forza Italia. Corrado L’Andolina ha ottenuto 50549 voti ponderati contro i 37137 di Giuseppe Condello.



Ad elezione avvenuta, Corrado L’Andolina ha prontamente dichiarato: “E’ un’emozione profonda perchè è il coronamento di un percorso politico, di un impegno che ha una storia molto antica. Le sensazioni sono di gioia e di emozione. La promessa è quella di un presidente che non lesinerà energie. La generosità dell’impegno sarà lo slogan ma la linea di condotta che animerà la mia azione politico-amministrativa”.

