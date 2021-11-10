La Commissione straordinaria di liquidazione, presieduta da Carla Fragomeni, ha approvato in questi ultimi giorni il Piano di estinzione dei debiti intermedio di Palazzo ex Enel

«La Provincia di Vibo Valentia uscirà presto dalla procedura di dissesto finanziario per intraprendere la strada di una gestione ordinaria delle proprie finanze». Lo afferma il deputato vibonese del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, dopo avere appreso che la Commissione straordinaria di liquidazione del debito, nominata il 10 febbraio del 2014 e presieduta da Carla Fragomeni, ha proceduto ad approvare in questi ultimi giorni il Piano di estinzione dei debiti intermedio di Palazzo ex Enel. [Continua in basso]

Tucci rimarca che si tratta naturalmente «di una buona notizia che fa il paio con quella che ha consentito allo stesso ente di approvare il Bilancio dopo 8 anni dall’ultimo rendiconto. Operazione, quest’ultima – fa presente il parlamentare pentastellato – andata a buon fine grazie all’approvazione di un mio emendamento al decreto Semplificazioni nel settembre 2020. Tutto questo si tradurrà in maggiori servizi da parte dell’Ente intermedio, in una rete stradale migliore e in un complesso di edifici scolastici più funzionali e moderni. Risultati che sono il frutto di un grande lavoro di squadra compiuto assieme al viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli e al senatore Giuseppe Auddino», conclude il deputato.