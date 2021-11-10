«La Provincia di Vibo Valentia uscirà presto dalla procedura di dissesto finanziario per intraprendere la strada di una gestione ordinaria delle proprie finanze». Lo afferma il deputato vibonese del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, dopo avere appreso che la Commissione straordinaria di liquidazione del debito, nominata il 10 febbraio del 2014 e presieduta da Carla Fragomeni, ha proceduto ad approvare in questi ultimi giorni il Piano di estinzione dei debiti intermedio di Palazzo ex Enel. [Continua in basso]

Tucci rimarca che si tratta naturalmente «di una buona notizia che fa il paio con quella che ha consentito allo stesso ente di approvare il Bilancio dopo 8 anni dall’ultimo rendiconto. Operazione, quest’ultima – fa presente il parlamentare pentastellato – andata a buon fine grazie all’approvazione di un mio emendamento al decreto Semplificazioni nel settembre 2020. Tutto questo si tradurrà in maggiori servizi da parte dell’Ente intermedio, in una rete stradale migliore e in un complesso di edifici scolastici più funzionali e moderni.  Risultati che sono il frutto di un grande lavoro di squadra compiuto assieme al viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli e al senatore Giuseppe Auddino», conclude il deputato.