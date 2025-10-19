Non ci ha messo molto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Miche Comito, a replicare alle dichiarazioni del sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia, componente dello stesso direttivo presieduto da Comito. Insomma, una polemica dai toni ultimativi tutta interna al partito azzurro, dopo che Farfaglia si è schierato a difesa del presidente della Provincia e sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, anche lui esponente di Forza Italia ma da tempo in rotta di collisione con i vertici vibonesi. È proprio intorno a L’Andolina e alla sua strenua resistenza alla guida dell’Amministrazione provinciale, nonostante le dimissioni di 7 consiglieri, che si sta consumando una vera e propria guerra politica all’interno dei due principali partiti di centrodestra e centrosinistra, Forza Italia e Pd.

«Le recenti dichiarazioni del sindaco di San Gregorio d’Ippona impongono una risposta ferma e inequivocabile – scrive Comito in una nota -. Le dimissioni dei nostri tre consiglieri provinciali non sono state un gesto avventato, ma una scelta sofferta e lucida, maturata dopo mesi di disagio, emarginazione e mancanza di ascolto. Non appena mi è stata prospettata - e motivata - questa ipotesi da parte dei consiglieri, non ho potuto non condividerla e farla mia. È grave che il sindaco di San Gregorio d’Ippona anziché interrogarsi sulle ragioni profonde di questo gesto, si limiti a liquidarlo come un “attacco personale”, dimostrando una totale assenza di sensibilità verso il malessere vissuto da chi ha servito con serietà e dignità».

Secondo Comito il giudizio di Farfaglia «appare quantomeno offuscato da un rapporto personale e utilitaristico con il presidente L’Andolina, emerso in maniera lampante durante le ultime elezioni regionali». «Un legame – aggiunge - che sembra aver compromesso la sua capacità di analisi politica, spingendolo a difendere l’indifendibile e a ignorare le criticità che hanno portato allo scioglimento del Consiglio».

Infine, il coordinatore provinciale cocnlude: «Forza Italia non può accettare che la dignità dei propri rappresentanti venga calpestata o strumentalizzata. Prova ne è il fatto che non abbiamo minimamente badato ai possibili contraccolpi in termini elettorali, considerando l'autonomia e la dignità politica preminenti sul resto. Pertanto, da coordinatore provinciale, sostengo pienamente la scelta dei consiglieri dimissionari, che hanno avuto il coraggio di dire basta, e invito il sindaco di San Gregorio d’Ippona a riflettere sul significato della lealtà politica, che si dovrebbe misurare con la capacità di ascolto e rispetto delle legittime posizioni politiche espresse».