I due organismi saranno coinvolti nella redazione del Cis che prevede investimenti per oltre 500 milioni di euro su tutto il territorio provinciale

I consiglieri provinciali, Antonella Grillo e Antonio Carchedi sono stati eletti, rispettivamente, presidente della prima e della seconda Commissione consiliare della Provincia di Vibo Valentia.



“Affari generali, Personale, Pari opportunità, Bilancio, Servizi finanziari, Avvocatura e informazione pubblica”, sono le materie di competenza della Commissione presieduta dalla consigliera Grillo.



“Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Lavori Pubblici, Viabilità, Urbanistica, Gestione del Patrimonio, Trasporti Pubblici e Ambiente”, sono,invece, le tematiche di pertinenza della Commissione presieduta dal consigliere Carchedi. [Continua]

«Ringrazio il presidente Solano e i colleghi consiglieri per la fiducia riposta nella mia persona – ha affermato il neo presidente Carchedi -. Da oggi, inizia una nuova fase amministrativa. Partiremo subito, insieme ai componenti della Commissione, per analizzare le diverse criticità del territorio, cercando di trovare le migliori soluzioni possibili, ai fini del rilancio della realtà provinciale».

Sulla stessa lunghezza d’onda le prime dichiarazioni della presidente Grillo: «Ricoprire un ruolo così importante mi lusinga ma nel contempo mi carica di responsabilità. Insieme ai consiglieri, che ringrazio per la fiducia espressa nei miei riguardi, faremo del nostro meglio per coadiuvare il presidente Solano nella sua attività amministrativa. Opereremo, quindi, con trasparenza e spirito di abnegazione nell’esclusivo interesse dei cittadini del Vibonese».

L’elezione dei due presidenti è avvenuta con il voto unanime delle rispettive Commissioni. Alle sedute elettive hanno partecipato i consiglieri Domenico Anello, Maria Condello, Antonella Grillo, Daniele Vasinton, Antonio Zinnà, Antonio Carchedi e Gregorio Profiti.

Nel corso delle due apposite Commissioni elettive, sempre all’unanimità,sono stati eletti anche i due vice presidente: la consigliera, Maria Condello (Prima Commissione)e il consigliere Daniele Vasinton (Seconda Commissione).

L’insediamento dei due organismi istituzionali di “analisi, controllo e proposta amministrativa” si è tenuto alla presenza del presidente della Provincia, Salvatore Solano. «Con l’elezione dei due presidenti di Commissione, ai quali rivolgo i miei auguri di buon lavoro, si rendono operativi due importanti organismi istituzionali – ha dichiarato il presidente Solano -. Organismi con i quali mi rapporterò in una logica di proficua concertazione e sinergia istituzionale. È mia intenzione coinvolgere, fattivamente, le Commissioni nella redazione del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo della Provincia di Vibo Valentia – ha, quindi, aggiunto Solano -. Cis che prevede investimenti per oltre 500milioni di euro su tutto il territorio provinciale. Un’idea omogenea e armoniosa di sviluppo dell’intera realtà provinciale vibonese che presenteremo ufficialmente nel prossimo mese di giugno». Le Commissioni consiliari si avvarranno del supporto tecnico- giuridico del segretario generale, Mario Ientile, il quale ha già provveduto ad attivare una serie di ausili digitali e multimediali che consentiranno ai consiglieri di poter riunirsi in video conferenza in forma ufficiale, rispettando i canoni istituzionali e le normative vigenti.

Prima Commissione “Affari generali – Personale – Pari Opportunità – Bilancio e Programmazione – Servizi Finanziari – Avvocatura e Contenzioso – Informazione Pubblica e Istituzionale”.

Componenti: Antonella Grillo (presidente), Maria Condello (Vice presidente), Gregorio Profiti, Antonio Carchedi, Matteo Umbro e Antonio Zinnà.

Seconda Commissione “Pubblica Istruzione e Edilizia Scolastica – Lavori Pubblici e Viabilità – Urbanistica – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio – Trasporti Pubblici – Ambiente”. Componenti: Antonio Carchedi (presidente), Daniele Vasinton (Vice presidente), Antonio Raffaele Corigliano, Carmine Mangiardi, Antonella Grillo e Domenico Anello.