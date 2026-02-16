Primo ciclo di audizioni con i responsabili di settore per definire priorità operative e linee di indirizzo in una fase finanziaria ancora delicata. Il presidente La Caria: «L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia con gli uffici tecnici»

Si è insediata la Seconda Commissione consiliare permanente della Provincia di Vibo Valentia, presieduta da Vincenzo La Caria. L’organismo è chiamato a occuparsi di ambiti centrali per l’attività dell’Ente.

Le competenze della Commissione comprendono “Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Lavori pubblici e Viabilità, Urbanistica, Gestione e valorizzazione del patrimonio, Trasporti, Ambiente e Tutela ambientale”. Tra questi settori, particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità provinciale e all’edilizia scolastica delle scuole superiori del territorio.

Viabilità: ricognizione dello stato dell’arte

La gestione della rete stradale provinciale rappresenta una delle principali funzioni dell’Ente, incidendo sulla mobilità e sulla sicurezza dei collegamenti tra i Comuni.

Il presidente La Caria ha avviato un primo confronto con i responsabili del settore Viabilità per «acquisire, al più presto, un quadro dettagliato sullo stato delle opere in corso, sugli interventi programmati e sulle criticità esistenti. L’intenzione è quella di assicurare un monitoraggio costante dei lavori e una pianificazione efficace degli interventi futuri».

Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche il tema della condizione finanziaria della Provincia di Vibo Valentia che, dopo oltre dieci anni di stato di default, si trova ancora in una fase di difficoltà economica che ha limitato negli anni la realizzazione di interventi strutturali di ampia portata. Una situazione che si inserisce in un contesto territoriale segnato da criticità legate al dissesto idrogeologico e agli eventi meteorologici intensi.

«In un contesto caratterizzato da una diffusa situazione di dissesto idrogeologico, gli interventi strutturali, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle arterie provinciali – ha asserito il presidente La Caria - rappresentano una priorità non più rinviabile. L’obiettivo della Commissione è quello di lavorare, in sinergia con gli uffici tecnici, per programmare interventi sostenibili e intercettare risorse utili a garantire sicurezza e funzionalità alla rete viaria provinciale».

Edilizia scolastica: verifica e priorità

Altro ambito di competenza è quello dell’edilizia scolastica, che riguarda la gestione e la manutenzione degli edifici delle scuole superiori provinciali.

Anche su questo fronte il presidente ha avviato interlocuzioni con gli uffici competenti per «verificare lo stato degli immobili, gli interventi già programmati e le eventuali priorità da affrontare. Sicurezza, adeguamento strutturale e qualità degli ambienti scolastici rappresentano punti imprescindibili dell’azione della Commissione».

Audizioni e metodo di lavoro

La Commissione intende ora proseguire con una serie di audizioni dei responsabili delle strutture provinciali e del segretario generale, al fine di acquisire elementi tecnici e amministrativi utili alla definizione delle linee di indirizzo.

«Nei prossimi giorni, pertanto, inizieranno le audizioni dei responsabili delle varie strutture provinciali e del segretario generale così da acquisire dati tecnici e amministrativi puntuali e definire una linea di indirizzo chiara e condivisa. L’obiettivo è garantire un’azione amministrativa concreta e incisiva soprattutto su due settori che incidono direttamente sulla vita dei cittadini: le infrastrutture viarie e le scuole superiori del territorio».

Con l’avvio dei lavori della Seconda Commissione prende così forma un percorso operativo concentrato sui principali ambiti di competenza dell’Ente.

Il profilo del presidente

Vincenzo La Caria affianca all’impegno istituzionale al Comune di Vazzano e alla Provincia di Vibo un’esperienza maturata nel settore sanitario. Diplomato geometra, ha conseguito un Master di I livello in Management per le Funzioni di Coordinamento, sviluppando competenze organizzative e gestionali. Nel corso degli anni ha operato in contesti strutturati, consolidando capacità relazionali e di mediazione, che oggi mette a disposizione dell’attività della Commissione.