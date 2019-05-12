Andrà a sostituire Salvatore Solano in caso di assenza o altro impedimento

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, ha nominato quale vice presidente dell’ente il consigliere provinciale Domenico Anello, 44 anni, eletto con la lista “Rinascita vibonese”. Domenico Anello, 44 anni, è attualmente assessore e vicesindaco a Francavilla Angitola.

L’incarico di vice presidente della Provincia di Vibo è a titolo gratuito, così come stabilito dalla legge di riforma sulle Province. Della nuova nomina verrà data comunicazione al consiglio provinciale nel corso della prossima seduta.