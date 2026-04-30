Nel corso dell’assemblea, il consigliere Schinella ha segnalato la mancanza di miglioramenti significativi nella viabilità provinciale nonostante i finanziamenti disponibili e ha invitato a monitorare gli effetti degli interventi del Pnrr sull’edilizia scolastica

Il Consiglio provinciale di Vibo Valentia ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026/2028, nel corso della seduta convocata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina.

L’assemblea – si legge in una nota stampa - si è svolta alla presenza dei consiglieri Franco Barbalace, Ilenia Tulino, Antonio Carchedi, Carmine Mangiardi, Maria Angela Calzone, Antonino Schinella, Nico Console e Vincenzo La Caria. Nel corso della seduta hanno fatto il loro ingresso anche i consiglieri Maria Trapani e Sergio Barbuto.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente L’Andolina ha evidenziato come il documento contabile non presenti sostanziali novità rispetto alla precedente discussione e abbia già acquisito il parere dell’Assemblea dei sindaci, dalla quale è emersa la volontà di dotare l’ente dello strumento finanziario.

I tis

Nel dibattito consiliare – prosegue il comunicato - è emersa una particolare attenzione al tema della valorizzazione delle risorse umane e del personale, considerato elemento centrale nella nuova visione di rilancio della Provincia, anche alla luce del recente parere ministeriale relativo all’assunzione dei tirocini di inclusione sociale (tis).

In questo contesto il consigliere Antonio Carchedi ha evidenziato, in qualità di capogruppo della coalizione “Democratici e Progressisti per il Vibonese”, come i componenti abbiano elaborato una proposta autonoma connotata da un alto profilo di responsabilità, presentando una mozione finalizzata alla valorizzazione del capitale umano. Pur in presenza dell’adozione dello schema di bilancio è stata avanzata la richiesta che tale proposta possa essere comunque portata avanti.

Su questo punto il presidente L’Andolina ha assicurato che la mozione sarà sviluppata nelle sedi competenti, confermando la disponibilità ad approfondire la questione nelle Commissioni consiliari, dove il tema era già stato oggetto di confronto.

Sempre Carchedi ha richiamato l’attenzione sulla necessità di procedere con impegni concreti e tempestivi in merito alla contrattualizzazione dei Tis, esprimendo perplessità, però, assieme al consigliere Schinella, sul quesito sottoposto al Ministero, ritenuto non pienamente rispondente alle esigenze tecnico-operative.

Sul tema, il presidente ha ribadito che il ricorso al parere ministeriale è stato ritenuto necessario per operare nel rispetto delle norme e a tutela della struttura amministrativa dell’ente.

Nel corso della discussione – si fa presente - la consigliera Ilenia Tulino ha sottolineato il ruolo attivo del gruppo, richiamando l’impegno sia per la crescita del personale sia per la gestione delle criticità legate agli eventi alluvionali. Ha espresso soddisfazione per l’accoglimento della mozione sulla valorizzazione del capitale umano dell’ente e confermato il senso di responsabilità alla base del voto favorevole al bilancio, evidenziando anche la volontà dell’Assemblea dei sindaci.

La consigliera ha inoltre posto l’attenzione sulle ricadute sociali delle scelte amministrative, sottolineando come «ci siano in ballo famiglie e nuclei familiari», e ha evidenziato alcune criticità procedurali, in particolare la mancata disponibilità in tempi utili del quesito ministeriale sui Tis, ritenuto rilevante per il lavoro in Commissione.

Infrastrutture

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere Antonino Schinella, che ha richiamato l’attenzione sulle criticità infrastrutturali, evidenziando in particolare l’assenza della pedemontana dell’Alto Mesima, ritenuta opera strategica per contrastare lo spopolamento dei territori interni. Lo stesso ha inoltre segnalato la mancanza di miglioramenti significativi nella viabilità provinciale nonostante i finanziamenti disponibili e ha invitato a monitorare gli effetti degli interventi del Pnrr sull’edilizia scolastica.

Pur avendo espresso in precedenza una posizione critica sul bilancio in sede di Assemblea dei Sindaci, Schinella ha annunciato voto favorevole in Consiglio, chiarendo come tale scelta sia dettata da un senso di responsabilità istituzionale.

A margine della seduta, lo stesso consigliere ha presentato tre interrogazioni riguardanti la realizzazione della pedemontana dell’Alto Mesima (firmata anche dal consigliere Mangiardi), interventi di ripristino sulla strada provinciale 58 e lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta Arena-Serra San Bruno, relativi all’annualità 2022.

L’approvazione del bilancio – conclude il comunicato - è avvenuta in un clima di confronto costruttivo, con la convergenza del Consiglio sull’importanza di dotare l’ente dello strumento finanziario necessario alla programmazione delle attività.