La maggioranza dei primi cittadini presenti all’Assemblea dei sindaci della Provincia di Vibo Valentia ha espresso parere favorevole sul bilancio provinciale, che passerà ora all’esame del Consiglio provinciale, organo chiamato all’approvazione definitiva. Una seduta intensa, segnata da un vivace confronto politico e istituzionale tra il presidente Corrado Antonio L’Andolina e il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello.

Alla riunione hanno preso parte 34 Comuni su 50, pari al 79,16% della popolazione provinciale rappresentata. È stata dunque raggiunta la maggioranza richiesta sia in termini di Comuni sia di popolazione. L’esito della votazione ha registrato 23 Comuni favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti.

A sostenere la proposta sono stati i Comuni di Capistrano, Cessaniti, Dinami, Drapia, Filadelfia, Filandari, Gerocarne, Limbadi, Maierato, Mileto, Nardodipace, Nicotera, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Sorianello, Spilinga, Zambrone e Zungri, che hanno determinato l’approvazione del provvedimento.

Si sono invece espressi contro i Comuni di Arena e San Nicola da Crissa.

Sul fronte delle astensioni, hanno scelto di non partecipare al voto i Comuni di Acquaro, Jonadi, Monterosso Calabro, Serra San Bruno, Simbario, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga e Vibo Valentia.

Sedici i Comuni assenti: Briatico, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Joppolo, Mongiana, Parghelia, Pizzo, San Costantino Calabro, Soriano Calabro, Spadola, Vazzano e Zaccanopoli.

La seduta si è aperta con un passaggio dal tono pacato e istituzionale del presidente Corrado L’Andolina, che ha ricordato come quella fosse l’ultima Assemblea dei sindaci da lui presieduta: «Sono stato orgoglioso di aver guidato per quattro anni questa Assemblea», ha dichiarato, lasciando intendere che non verrà più convocata sino alla scadenza del suo mandato, fissata per gennaio 2027.

D’altronde, l’Assemblea dei sindaci, organo della Provincia previsto dalla riforma Delrio, non ha poteri particolarmente incisivi e viene solitamente convocata soltanto per esprimersi (non in maniera vincolate) sulla manovra.

Il dibattito si è comunque acceso con l’intervento del sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, che ha annunciato il proprio voto contrario al bilancio, giudicato non condivisibile e bisognoso di modifiche. Al centro del suo intervento soprattutto le criticità legate alla viabilità provinciale e una valutazione generale negativa dell’azione amministrativa del presidente.

Alla presa di posizione di Condello ha replicato il presidente L’Andolina, che ha respinto le contestazioni rivendicando i risultati della propria gestione, dalla riduzione del debito alla partecipazione ai bandi Pnrr, in particolare su Edilizia scolastica e Viabilità. Il presidente ha ricordato in particolare le significative risorse ottenute per la rete stradale provinciale.

Prima del voto, il sindaco Condello ha chiesto di mettere a verbale rilievi sulla validità di alcune deleghe conferite dai sindaci, ritenute in contrasto con lo Statuto dell’ente, in particolare per il fatto che più deleghe fossero state attribuite alla stessa persona. Sulla questione è intervenuta anche la vicesindaca di Vibo Valentia, Loredana Pileggi, chiedendo una verifica.

Al termine del confronto, la maggioranza dei sindaci presenti ha quindi espresso parere favorevole sul bilancio provinciale, trasmettendo ora il provvedimento al Consiglio provinciale, cui spetterà l’approvazione definitiva.