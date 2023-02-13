Diversi i punti all'ordine del giorno, dalla convalida dell'elezione del presidente alle linee programmatiche sino al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per servizi di somma urgenza

Il nuovo percorso politico-amministrativo della Provincia di Vibo Valentia, guidata dal presidente Corrado L’Andolina, si appresta ad entrare nel vivo della sua attività. Mercoledì 15 febbraio è infatti fissata alle ore 9 la prima seduta di Consiglio provinciale nel corso del quale ci sarà la convalida dell’elezione a presidente di Corrado L’Andolina. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, quindi, spazio alle linee programmatiche di governo per il mandato 2023-2027. All’ordine del giorno anche la variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l’anno 2023. Il civico consesso tratterà poi il riconoscimento di due debiti fuori bilancio per i servizi di somma urgenza. Il primo, relativo all’eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza per smottamenti delle scarpate lungo la strada provinciale numero 23 fra Joppolo e Coccorinello, che hanno causato la chiusura provvisoria del tratto stradale (da poco riaperto con un senso unico alternato); il secondo, riguardante l’eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza per caduta massi e detriti della Provinciale numero 83 che collega Parghelia a Daffinà di Zambrone, evento franoso verificatosi in seguito alle condizioni meteo avverse di fine novembre. Infine, l’approvazione della convezione per la concessione in godimento della struttura sportiva, con diritto di riscatto, tra la stessa Provincia e il Comune di Briatico.

