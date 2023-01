Provincia, gli auguri di Lega e Montuoro (FdI) al neopresidente L’Andolina

La Lega si congratula per la elezione di Corrado L’Andolina a presidente della Provincia di Vibo Valentia. Il commissario regionale Giacomo Saccomanno scrive in una nota: «Tante sono le cose che servono e che non possono essere rinviate in una provincia in cui il turismo, l’agricoltura, la portualità e la cultura rappresentano motivi di vanto, ma nello stesso tempo impongono ad azioni urgenti e determinate. Dalle strade alla portualità, dalla sanità ai collegamenti, dall’occupazione al lavoro. Tutte necessità, come tante altre, che non possono essere rinviate. La Lega, per quanto possibile, si mette a disposizione della comunità per qualsiasi azione concreta e necessità che possa essere sostenuta a tutti i livelli per il bene della provincia e per la crescita della stessa». [Continua in basso]

Auguri di buon lavoro al neopresidente della Provincia di Vibo Corrado L’Andolina giungono anche dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro. «Nel mese di gennaio, su iniziativa del coordinamento provinciale di Fratelli D’Italia, guidato da Pasquale La Gamba, in mia presenza e quella degli amministratori dei comuni di Vibo, aderenti al partito FdI, abbiamo avviato un proficuo momento di confronto, manifestando la nostra vicinanza alla candidatura di Corrado L’Andolina – scrive in una nota Montuoro -. Quella che ne è conseguita è stata un’interlocuzione costruttiva sulle problematiche del territorio, toccando temi quali la viabilità fino l’edilizia scolastica, sottolineando, altresì, quelle che risultano essere le priorità dalle quali partire. Un incontro sentito che ha sancito la forte volontà di unirsi ed essere propositivi, a sostegno di un territorio che merita tutta la nostra attenzione. Il nostro impegno sarà quello di essere costruttivi propositori politici a sostegno del nuovo presidente L’Andolina, che con il suo alto profilo politico, saprà bene agire, portando positivi riscontri su tutto il territorio di competenza. Fratelli D’Italia, scegliendo di scendere in campo a sostegno del candidato presidente L’Andolina ha sposato il progetto del centrodestra – conclude Montuoro – fornendo il suo prezioso contributo, che ha permesso di portare a casa il risultato con una percentuale di preferenze vicino al 60%. Questa è l’ennesima dimostrazione che il centrodestra unito manifesta la sua forza, portando a casa ottimi risultati».

