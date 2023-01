Primo giorno di lavoro per il presidente della Provincia di Vibo Corrado L’Andolina – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Si è messo subito al lavoro Corrado L’Andolina consapevole del compito gravoso che gli è stato affidato. Il sindaco di Zambrone è da ieri il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia. «Lo avevo detto durante la campagna elettorale che se fossi stato eletto avrei iniziato già dal giorno dopo a lavorare. E così è stato», dice emozionato. «I problemi sono tanti e richiederanno da parte mia un impegno straordinario, quindi non c’è da perdere nemmeno un minuto». Ma da dove iniziare? «Innanzitutto bisognerà occuparsi degli adempimenti burocratici per poi passare alle questioni più urgenti, ovvero la fase di programmazione». E poi c’è da mettere mano alla viabilità e alle scuole, «ma la priorità adesso riguarda il bilancio», sottolinea. «Vengo da un’esperienza da sindaco e sono consapevole che un ente sano ha la necessità di avere un bilancio in buona salute che poi è strettamente correlato alla questione del personale. Se non c’è una buona macchina amministrativa – prosegue L’Andolina – non si riesce nemmeno a reperire fondi e dunque ad adempiere ai servizi essenziali che l’ente intermedio è chiamato a svolgere. Ovviamente poi affronteremo le questioni legate alla viabilità e agli edifici scolastici che versano in condizioni di grande difficoltà». [Continua in basso]

Per l’avvocato 53enne ricoprire il ruolo di presidente della Provincia di Vibo Valentia è il coronamento di un percorso politico che intende portare avanti con impegno, passione e dedizione: «Quando ieri sono stato eletto, ho provato una forte emozione – ammette -, oltre al ruolo di grande prestigio che andrò a ricoprire, sento il peso di rappresentare una provincia bella come il Vibonese, conosciuta purtroppo solo per episodi negativi e che invece ha una dimensione storica, culturale ma soprattutto umana che forse è stata sottovalutata nel tempo». A congratularsi con il neo presidente, questa mattina anche Giuseppe Condello che si è recato alla Provincia per augurare al suo avversario «un ottimo lavoro». Sebbene non sia riuscito ad ottenere i voti necessari, il sindaco di San Nicola da Crissa non parla di sconfitta ma di buon risultato: «Le forze in campo erano differenti – dice -. È comunque un risultato che premia la mia attività di buon amministratore».

