Urne chiuse, risultato (stando ai sondaggisti interpellati nelle scorse ore) più incerto che mai e primi exit poll disponibili battuti dalle agenzie. La corsa allo spoglio è appena iniziata e l’esordio vede avanti il No con una forbice tra il 49 e il 53% stando ai dati diffusi da Swg nella diretta di La7 (79% di copertura del campione). Il Sì è dato al 47-51%. Identico il risultato degli instant poll Opinio-Rai. Per Sky Tg24 il Sì è al 48,5% e il No al 51,5%.

Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, al Referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53 per cento ed il Si' fra il 47 ed il 51 per cento.

Referendum, l’affluenza alle 23 di domenica 22 marzo

Fino alle 23 di ieri sera ha quasi il 46% degli aventi diritto. Percentuale che per la Calabria scende al 35,7%, uno dei più bassi in Italia. A livello di provincia è Catanzaro quella con più votanti con il 37,89% seguita da Reggio Calabria con il 36,44%. Nel Cosentino è stata del 35,25%, nel Vibonese del 34,65% e nel Crotonese del 31,48%.

Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sugli articoli 104 e 105 della Costituzione, accompagnata da modifiche di coordinamento agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110.

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