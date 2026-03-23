Urne chiuse, via allo spoglio in tutta Italia. Affluenza in Italia al 58,5%, in Calabria ha votato circa il 48% degli aventi diritto. Si dimette Parodi (Anm). Tutti gli aggiornamenti LIVE
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Urne chiuse, risultato (stando ai sondaggisti interpellati nelle scorse ore) più incerto che mai e primi exit poll disponibili battuti dalle agenzie. La corsa allo spoglio è appena iniziata e l’esordio vede avanti il No con una forbice tra il 49 e il 53% stando ai dati diffusi da Swg nella diretta di La7 (79% di copertura del campione). Il Sì è dato al 47-51%. Identico il risultato degli instant poll Opinio-Rai. Per Sky Tg24 il Sì è al 48,5% e il No al 51,5%.
Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, al Referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53 per cento ed il Si' fra il 47 ed il 51 per cento.
Referendum, l’affluenza alle 23 di domenica 22 marzo
Fino alle 23 di ieri sera ha quasi il 46% degli aventi diritto. Percentuale che per la Calabria scende al 35,7%, uno dei più bassi in Italia. A livello di provincia è Catanzaro quella con più votanti con il 37,89% seguita da Reggio Calabria con il 36,44%. Nel Cosentino è stata del 35,25%, nel Vibonese del 34,65% e nel Crotonese del 31,48%.
Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sugli articoli 104 e 105 della Costituzione, accompagnata da modifiche di coordinamento agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110.
Dalle ore 15 LaC Tv seguirà in diretta sul canale 11 del digitale terrestre e su tutte le nostre testate con aggiornamenti LIVE.
14:47
Referendum, a Cosenza il No è al 66,6% (38 sezioni su 82)
Cosenza, quando le sezioni scrutinate sono 38 su 82, è uno dei capoluoghi italiani nei quali il No ha ottenuto uno dei risultati più netti: il 66,6% contro il 33,4% del Sì. Una debacle per il centrodestra.
14:43
Parise: «I toni della campagna mostrano la crisi della politica
Andrea Barnaba Parise, influencer e analista politico, si dice felice per il termine dello scontro sulla riforma: «Sospiro di sollievo per la fine di questa campagna referendaria, con toni che hanno dimostrato una crisi importante della pratica politica - dice nello speciale di LaC -. Temo per le prossime elezioni politiche, se per un referendum molto tecnico come questo abbiamo avuto praticamente a che fare con delle scimmie urlanti».
14:42
Secondo instant poll di Swg: cresce il vantaggio del No
Si chiarisce ulteriormente il quadro del voto al referendum. Per il secondo instant poll di Swg (copertura dell’87% del campione): il Sì tra il 46 e il 50%, il No tra il 50 e il 54%.
14:35
Il No al 53,27% con 1600 sezioni scrutinate (su 61mila)
No al 53,27%, Sì al 46,73% quando le sezioni scrutinate sono più di 1600 su 61mila. Il dato è statisticamente non ancora significativo, per avere un dato più solido si dovrà aspettare almeno un terzo delle sezioni totali scrutinate.
14:32
Granata a LaC: «Da fronte Sì argomentazioni ingannevoli
Urania Granata, consigliere della Corte d’Appello Reggio Calabria, in diretta dallo studio di Cosenza di LaC News24: «Né la magistratura né l’avvocatura ha strumentalizzato questo referendum, che è invece stato politicizzato dai non addetti ai lavori. Ho avuto la percezione che il fronte del Sì abbia intercettato un sentimento di sfiducia della collettività nei confronti dell’amministrazione della giustizia e l’abbia addirittura alimentato con argomentazioni ingannevoli che poco hanno a che fare con la riforma. Se vince il Sì, speriamo solo che questa riforma non diventi il viatico per l’indebolimento della magistratura».
14:29
Referendum, presidente Anm si è dimesso: motivi familiari
Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha rassegnato il suo incarico per "motivi strettamente familiari". Le dimissioni sono state comunicate ai colleghi poco prima delle 15, della chiusura delle urne del referendum sulla giustizia.
14:26
Naccari Carlizzi a LaC: «Su riforma sarebbe stato meglio ampio consenso
Per Demetrio Naccari Carlizzi, presidente di Sorical, avvocato ed ex assessore regionale, ospite in studio durante lo speciale di LaC, «politicizzare un referendum è sempre un errore perché significa rinunciare a entrare nel merito delle questioni». E ha aggiunto: «Per le riforme costituzionali si auspica sempre vengano fatte con un largo consenso, ma non sempre è accaduto in passato. Nel caso della riforma sulla magistratura, si tratta di una tema delicato e che incide molto sulla vita dei cittadini per cui il consenso in Parlamento doveva essere ampio a maggior ragione»
14:22
Referendum, da toghe Milano applausi a exit poll
Un grande applauso ai primi exit poll è arrivato dall'aula dell'Anm al primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Qui sono riunite decine di magistrati incollati davanti a un televisore che hanno appreso con soddisfazione gli esiti degli exit poll. «Ma aspettiamo, è presto» dice qualcuno rivolgendosi ai più entusiasti.
14:19
In Calabria affluenza al 48,26% (2184 sezioni su 2407)
Quando il voto è concluso da pochi minuti arrivano i dati di affluenza dalla Calabria: ha votato il 48,26% degli aventi diritto con 2184 sezioni su 2407.
14:17
Murone nello speciale LaC: «Voto politicizzato, con chi sta l'Anm?
Primi commenti nello studio di LaC nel corso del nostro speciale sul referendum. Mario Murone, sindaco di Lamezia Terme, dopo i primi exit poll evidenzia «che accanto al lato tecnico di questo referendum, c’è stata una vera politicizzazione del voto. E dunque l’Anm che ha avuto un ruolo primario in questo scontro tra destra e sinistra come la collochiamo? Creo sarà questo adesso il vero tema. Se vincesse il No e la sinistra dovesse dire “abbiamo vinto il referendum”, il forte contributo dato dall’Associazione nazionale magistrati come deve essere interpretato?»
14:14
A un quarto dei seggi scrutinati l'affluenza al 58,5%
L'affluenza al voto per il Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è il 58,51%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi.