L’incontro si terrà sabato 21 febbraio nella Sala consiliare. Tra gli interventi previsti, quelli del deputato Mangialavori, dei segretari vibonesi del partito Comito e Corrado e del presidente della Camera penale Bagnato

Sabato 21 febbraio, alle ore 17:30, la Sala consiliare del Comune di Parghelia ospiterà un dibattito pubblico organizzato da Forza Italia insieme al Comitato del Sì, in vista del referendum di marzo sulla riforma della giustizia.

«L’iniziativa – fanno sapere i promotori – nasce con l'intento di illustrare i benefici di un cambiamento istituzionale volto a garantire maggiore stabilità al Paese, snellire i processi burocratici e rendere l'apparato statale più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini».

Il tavolo dei lavori vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico e istituzionale. Apriranno l'incontro con i saluti istituzionali: Giuseppe Mangialavori – deputato della Repubblica e presidente della Commissione Bilancio; Michele Comito – segretario provinciale di Forza Italia Vibo Valentia; Carmen Corrado – segretario cittadino di Forza Italia Vibo Valentia; Gabriele Vallone – consigliere comunale di Parghelia; Kevin Grillo – vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani.

Il dibattito entrerà nel merito tecnico e giuridico della riforma grazie ai contributi dei relatori: Valerio Grillo – presidente Comitato cittadino per il Sì; Giuseppe Bagnato – presidente Camera penale Vibo Valentia; Federico Moleti – sostituto procuratore di Palmi. L’evento sarà moderato dall’avvocato Domenico Colaci, incaricato di guidare il confronto e sintetizzare i punti cardine della proposta referendaria.

Il Comitato organizzatore sottolinea come «questo referendum rappresenti un'occasione storica per superare gli immobilismi del passato. Votare Sì significa scegliere un’Italia più dinamica, capace di dare risposte certe in tempi brevi e di competere ai massimi livelli europei. La nostra presenza a Parghelia, nel cuore del Vibonese, testimonia la volontà di coinvolgere i cittadini in un percorso di riforma che parte dai territori per arrivare al cuore delle istituzioni. La cittadinanza, i rappresentanti delle categorie produttive e gli organi di informazione sono invitati a partecipare per un confronto democratico e costruttivo».