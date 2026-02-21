Confronto anche nel territorio di Drapia – in vista del voto sul Referendum (fissato per il 22 e 23 Marzo) – per parlare di riorganizzazione della magistratura e di giustizia. Un incontro pubblico per spiegare le ragioni del Sì e del No alla riforma organizzato dal Comune e che si terrà nella sede dell’ex scuola media della frazione Brattirò. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 17:00. Un momento di confronto aperto, utile per comprendere i contenuti della riforma, approfondire i quesiti referendari e arrivare al voto con maggiore consapevolezza. «La partecipazione di ciascuno contribuisce a rendere il dibattito più ricco e rappresentativo» spiegano gli organizzatori dell’evento che vedrà contrapporsi e confrontarsi i fautori del Sì al referendum e quelli del No alla modifica di alcuni articoli della Costituzione. Il referendum è stato indetto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 e i seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15. Un’occasione importante, quindi, in vista del voto, quella che si terrà domenica pomeriggio a Brattirò, per farsi un’idea più precisa e approfondita su un tema – quello della riorganizzazione della magistratura, della giustizia e della riforma costituzionale – che non è solo materia per “addetti ai lavori” ed al centro in queste settimane del dibattito politico nazionale, ma investe direttamente tutti i cittadini chiamati alle urne.