Seduta inaugurale della nuova legislatura targata Jole Santelli. Vice presidenti Morrone e Irto. Polemico Tassone: «Ecco perché ho votato scheda bianca»

Con venti preferenze ottenute su trentuno votanti, il consigliere Domenico Tallini (Forza Italia) è il nuovo presidente del consiglio regionale della Calabria. L’elezione di Tallini è avvenuta a maggioranza, nel corso del terzo scrutinio, che ha registrato 4 voti per il consigliere Baldo Esposito (Casa delle Libertà); uno per il consigliere Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia) e sei schede bianche. [Continua]

Il terzo scrutinio si è reso necessario non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata nei precedenti due scrutini. Il primo, si è concluso con 18 voti per Tallini e 13 schede bianche; il secondo, con 17 voti per Tallini; 12 schede bianche; un voto per il consigliere Neri ed una scheda nulla sulla preferenza per il presidente della Giunta regionale, Santelli.

La seduta, presieduta dal consigliere anziano, Pippo Callipo e le cui funzioni da segretario sono state svolte dai consiglieri più giovani, Luigi Tassone e Luigi Caputo, è stata aperta dalla temporanea sostituzione del consigliere regionale Domenico Creazzo, sospeso dalla carica, con il consigliere Raffaele Sainato.

Vicepresidenti e segretari-questori

I lavori del Consiglio regionale della Calabria sono proseguiti con l’elezione dei due vice presidenti: il consigliere Luca Morrone (Fratelli d’Italia) con 14 voti ottenuti e Nicola Irto (Pd) con 11 preferenze. Due voti ha riportato il consigliere Giuseppe Neri e quattro sono state le schede bianche. Successivamente, si è proceduto all’elezione dei due consiglieri segretari-questori: Filippo Mancuso (Lega) con 16 voti a favore e Graziano Di Natale (Io resto in Calabria) con otto voti. Hanno altresì riportato un voto a testa i consiglieri Tilde Minasi (Lega) e Giuseppe Neri e sono state riportate cinque schede bianche. Pertanto, il nuovo Ufficio di presidenza risulta così composto: Tallini (presidente); Morrone e Irto (vicepresidenti); Mancuso e Di Natale (consiglieri-segretari).

Polemico Luigi Tassone

Ha dichiarato di aver votato scheda bianca, in dissenso con il centrosinistra, il consigliere regionale vibonese Luigi Tassone: «Ritengo utile e corretto essere chiaro sin dall’inizio. Non saranno accettate da parte mia scelte autoreferenziali e che, oltretutto, continuano a non tenere conto del ruolo dell’Area centrale della nostra Regione. Mi è stata accordata la fiducia – ha aggiunto – per valorizzare, anche nel ruolo delle istituzioni democratiche, il territorio che rappresento in consiglio regionale. È per queste ragioni, già esposte e ribadite in più sedi, che successivamente all’elezione del presidente dell’assemblea ho votato scheda bianca, in dissenso con le decisioni prese dal gruppo consiliare del Partito democratico e dal centrosinistra. Così come – conclude – mi sono astenuto sull’indicazione del capogruppo, contro una logica che non può essere avallata, non certo contro le persone».