Antonio Piserà, candidato a sindaco di Tropea, ha annunciato il nome della lista civica che lo sosterrà per le elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Si chiamerà “Rigeneriamo Tropea”. «Non è una scelta casuale – spiega in una nota Piserà, ex consigliere comunale –. È una dichiarazione di responsabilità. È la consapevolezza che la nostra città ha bisogno di una fase nuova, più solida, più alta, più credibile. Ad accompagnare il nome, il principio che ne rappresenta l’anima: “Valori veri, persone al centro”. Rigenerare significa ricostruire. Ricostruire fiducia, autorevolezza, stabilità istituzionale. Significa riconoscere che Tropea ha attraversato momenti difficili che hanno segnato profondamente il rapporto tra cittadini e amministrazione. Eventi che hanno inciso sulla reputazione della città, sulla serenità della comunità, sull’immagine delle nostre istituzioni».

Secondo Piserà, «oggi non basta amministrare. Occorre restituire credibilità. Non basta governare. Occorre garantire solidità e trasparenza assoluta. Non basta promettere. Occorre dimostrare coerenza e integrità ogni giorno. Tropea ha bisogno di un’amministrazione inattaccabile sul piano etico e rigorosa sul piano gestionale. Ha bisogno di processi chiari, controllabili, digitalmente tracciabili. Ha bisogno di un Comune impermeabile a qualsiasi forma di condizionamento e fondato su una cultura istituzionale nuova, che metta al centro legalità, equilibrio e responsabilità pubblica. Ma la vera svolta del nostro progetto è ancora più profonda: le persone saranno il baricentro dell’azione amministrativa. Ogni atto, ogni scelta, ogni investimento sarà misurato sull’impatto reale nella vita dei cittadini. Non una politica distante, ma un’amministrazione presente. Non decisioni calate dall’alto, ma processi condivisi. Non potere, ma servizio».

In quello che ha il sapore di un vero e proprio programma politico, Piserà spiega che la priorità è mettere i cittadini al centro, garantendo servizi efficienti, ascolto e risposte tempestive. E ancora: «“Valori veri” significa coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Significa legalità come fondamento e non come ornamento. Significa integrità personale e istituzionale come prerequisito imprescindibile per governare».

Il candidato a sindaco passa poi a illustrare uno per uno gli elementi che compongono il simbolo della lista: «Il cerchio rappresenta unità e protezione; l’enfasi su “AMO” richiama il legame autentico con la città; le mani che formano un cuore custodiscono il Santuario di Santa Maria dell’Isola, identità profonda di Tropea; la bilancia sovrastante afferma il primato della giustizia e dell’equilibrio; il tricolore richiama il senso delle istituzioni e la responsabilità repubblicana. “Rigeneriamo Tropea” non nasce per una competizione ordinaria. Nasce per segnare un passaggio storico. Non un semplice alternarsi di nomi, ma un cambio reale di paradigma amministrativo. Una stagione fondata su stabilità, credibilità e partecipazione. Con valori veri. Con le persone al centro. Perché Tropea – conclude Piserà – merita istituzioni forti, limpide e rispettate. E merita di tornare a guardare al futuro con fiducia».