L’imprenditore vibonese era stato indicato dal gruppo Alecci quale potenziale assessore. La scelta è infine ricaduta sull’avvocato Ketty De Luca nel rispetto della rappresentanza di genere

Nel bel mezzo del rimpasto di Giunta esce allo scoperto anche Enzo Mirabello, l’imprenditore che era stato indicato dal gruppo Democratici e riformisti per l’ingresso nell’esecutivo guidato da Enzo Romeo.

«Nei giorni scorsi - scrive l’imprenditore prestato alla politica -, il mio nome è stato spesso presente sugli organi di informazione in relazione ad un mio potenziale ingresso in Giunta. Una richiesta, formulata dal Gruppo Democratici e riformisti per Vibo, che mi ha riempito di orgoglio e mi ha fatto vacillare per qualche ora, proprio per quella mia personale volontà di fare sempre di più per questa città e questo territorio, volontà che ben conosce chi mi sta vicino».

Quindi, aggiunge: «riflettendo, però, a mente fredda, ho deciso di non dare la mia disponibilità, per continuare a svolgere a tempo pieno con serietà e passione la mia professione di imprenditore, facendo ogni giorno chilometri su chilometri sulle strade della Calabria. Anche per il futuro dei miei dipendenti e delle loro famiglie. La mia attività professionale, ad oggi, non mi lascia lo spazio necessario per svolgere al meglio un incarico tanto oneroso e delicato».

Poi la considerazione: «sono, però, fermamente convinto che ognuno di noi possa, in ogni attività che svolge, contribuire fattivamente alla crescita di un territorio con serietà e concretezza. Continuerò, dunque, a dare il mio supporto in termini di idee e proposte per il bene della città insieme ai componenti del gruppo consiliare dei “Democratici e Riformisti” e al consigliere regionale Ernesto Alecci, persone a cui mi lega una grande amicizia e una profonda stima».

Alla fine la scelta del gruppo, anche per ottemperare all’esigenza della rappresentanza di genere, è ricaduta sull’avvocata vibonese Caterina “Ketty” De Luca, già presidente del Rotary Club e attuale vicepresidente della Commissione pari opportunità del Consiglio regionale della Calabria. Prenderà il posto della docente universitaria e delegata al bilancio Pina Puntillo che, proprio stamane, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico.