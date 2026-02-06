La docente universitaria ha rimesso l’incarico stamane. Ora il sindaco ha le mani libere per procedere alla rimodulazione dell’esecutivo nel quale si apprestano ad entrare il capogruppo Pd e la professionista indicata dal gruppo di Alecci

Lascia anche Pina Puntillo. L’assessore tecnico al Bilancio del Comune di Vibo Valentia, docente universitaria dell’Unical, ha protocollato stamane le sue dimissioni dall’incarico dopo giorni di indiscrezioni su un suo possibile “defenestramento” dalla Giunta, per far spazio alle componenti politiche che rivendicano maggior peso all’interno dell’esecutivo Romeo.

Puntillo, dunque, adotta lo stesso schema che, appena tre giorni fa, ha scelto la delegata alla Pubblica Istruzione Vania Continanza, che ha rimesso il mandato giocando d’anticipo nel riassetto della squadra di governo che la indicava come “sacrificabile” a favore del capogruppo Pd Francesco Colelli.

Ora le dimissioni dell’altra prof., anche lei non eletta, arrivano ad agevolare ulteriormente il compito del sindaco che si appresta a formalizzare l’avvicendamento. Si attende di capire solo in che tempi. Per i nuovi ingressi, infatti, sembra ormai solo una questione di decreto. Su uno sarà scritto il nome di Colelli, mentre nell’altra casella liberata da Puntillo, e destinata alla componente Democratici e riformisti che fa capo al capogruppo Pd alla Regione, Ernesto Alecci, prenderà posto l’avvocato e già presidente del Rotary Club Ketty De Luca.

Gli alecciani vibonesi, avevano già indicato il nome dell’imprenditore Enzo Mirabello, che non ha incontrato il favore degli alleati, mentre il sindaco Romeo avrebbe su sul conto espresso parole di stima. Il punto, insormontabile restava però la rappresentanza di genere che impone l’indicazione di una figura femminile. Ostacolo al quale il gruppo ha ovviato individuando allo scopo proprio la De Luca, che attualmente ricopre anche l’incarico di vicepresidente della commissione Pari opportunità del Consiglio regionale della Calabria.