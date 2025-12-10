I Comuni di Acquaro, Stefanaconi e Tropea non parteciperanno alla votazione, mentre sarà regolarmente presente l’amministrazione di Capistrano. Già operativo l’ufficio elettorale

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, in programma venerdì prossimo 12 dicembre, dalle 8 alle 19, nella sala consiliare.

La macchina organizzativa dell’Ente intermedio del Vibonese – si legge in una nota dell’Amministrazione provinciale - ha già completato tutti gli adempimenti preliminari, dalla verifica delle candidature alla predisposizione delle procedure di voto dei 554 amministratori aventi diritto.

La composizione del corpo elettorale risente delle situazioni commissariali in corso: i Comuni di Acquaro, Stefanaconi e Tropea non parteciperanno alla votazione, mentre sarà regolarmente presente l’amministrazione di Capistrano, rinnovata il 23 e 24 novembre 2025.

L’Ufficio elettorale provinciale già operativo da giorni

L’organizzazione dell’intera procedura è affidata all’Ufficio elettorale provinciale, istituito con Decreto del Presidente n. 11 del 6 novembre 2025 e operativo già da diversi giorni sotto il coordinamento del segretario generale, Domenico Arena. L’organismo, istituito dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, sta seguendo e seguirà tutte le fasi del processo elettorale: ricezione e verifica delle liste, controllo dei verbali, assistenza alle operazioni di voto e trasmissione ufficiale dei risultati.

Il sistema di ponderazione del voto

Il voto degli amministratori sarà ponderato in relazione alla popolazione residente nei rispettivi Comuni. Le fasce demografiche sono le seguenti:

Fascia A – Comuni sotto i 3.000 abitanti

Tra i Comuni rientranti in questa fascia figurano: Arena, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francavilla, Francica, Gerocarne, Joppolo, Maierato, Mongiana, Monterosso, Nardodipace, Parghelia, Pizzoni, Polia, San Costantino, San Gregorio, San Nicola da Crissa, Sant’Onofrio, Simbario, Sorianello, Soriano, Spadola, Spilinga, Vallelonga, Vazzano, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri.

Fascia B – Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti

Comprende Briatico, Filadelfia, Ionadi, Limbadi, Ricadi, Rombiolo e San Calogero.

Fascia C – Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti

Vi appartengono Mileto, Nicotera, Pizzo e Serra San Bruno.

Fascia E – Comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti

Include il Comune capoluogo di Vibo Valentia.

Questo sistema garantisce che il peso del voto rifletta proporzionalmente la dimensione demografica dei territori rappresentati.

Le due liste ufficiali dei candidati

A seguito del sorteggio, si contenderanno i 10 scanni in Consiglio le seguenti liste:

Lista n. 1 – Provincia e territorio

Franco Barbalace (Consigliere – Spilinga)

Rosamaria Tassone (Consigliere – Nardodipace)

Salvatore Bulzomì (Consigliere – Sant’Onofrio)

Nicoletta Covalea (Consigliere – San Gregorio d’Ippona)

Romano Loiello (Sindaco – Nardodipace)

Lista n. 2 – Progressisti e riformisti per il vibonese

Sergio Barbuto (Consigliere – Vibo Valentia)

Maria Angela Calzone (Consigliere – Jonadi)

Antonio Carchedi (Consigliere – Filadelfia)

Domenico Console (Consigliere – Vibo Valentia)

Vincenzo La Caria (Consigliere – Vazzano)

Carmine Mangiardi (Consigliere – Sorianello)

Vladimira Pugliese (Consigliere – Soriano Calabro)

Antonino Schinella (Sindaco – Arena)

Angelita Ilenia Tulino (Consigliere – Mileto)

Maria Trapani (Consigliere – Vibo Valentia)

Verso il voto del 12 dicembre

Con la definizione delle fasce demografiche, l’ufficializzazione delle liste e l’attività già avviata dell’Ufficio Elettorale – conclude il comunicato - è ormai completo il quadro organizzativo che accompagnerà gli amministratori vibonesi al voto. La consultazione, basata sul sistema del voto ponderato, determinerà la nuova composizione del Consiglio Provinciale e gli equilibri istituzionali dell’ente per i prossimi 2 anni.