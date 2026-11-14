Il capogruppo di San Gregorio Futura propone anche la registrazione audiovisiva delle sedute e chiede votazioni separate sulle tre iniziative. Prima di qualsiasi investimento, prevista una verifica di fattibilità e dei costi

Registrare le sedute del Consiglio comunale, consentire ai consiglieri di partecipare anche da remoto e trasmettere i lavori dell'assemblea in diretta streaming. Sono le tre proposte contenute nella mozione depositata al Comune di San Gregorio d'Ippona da Gregorio Lo Muto, consigliere comunale e capogruppo di San Gregorio Futura, con l'obiettivo di rendere l'attività istituzionale più trasparente e accessibile ai cittadini.

La prima proposta prevede l'installazione di un sistema di registrazione audiovisiva nella sala consiliare, per documentare ufficialmente le sedute e mettere le registrazioni a disposizione dei consiglieri secondo modalità da definire. La seconda riguarda la possibilità di introdurre sedute in modalità mista, con alcuni componenti presenti fisicamente e altri collegati in videoconferenza, nel rispetto delle norme vigenti. La terza punta alla diretta streaming dei Consigli comunali, con la successiva pubblicazione delle registrazioni sui canali istituzionali dell'ente.

«Non stiamo parlando di progetti irrealizzabili o di interventi che necessariamente devono comportare grandi investimenti economici – osserva Lo Muto –. Anche un Comune di piccole dimensioni, come il nostro, con meno di 3.000 abitanti, può valutare soluzioni sostenibili».

Trasparenza e costi, la proposta di Lo Muto

Per il capogruppo di San Gregorio Futura, la trasparenza non dovrebbe limitarsi alla pubblicazione degli atti amministrativi, ma consentire ai cittadini di seguire anche il confronto politico che precede le decisioni.

«Non tutti hanno la possibilità di recarsi fisicamente in municipio durante una seduta consiliare. Una diretta streaming consentirebbe a chiunque di assistere al confronto, ascoltare gli interventi e conoscere le posizioni assunte dai diversi componenti dell'assemblea».

La mozione non prevede acquisti immediati, ma chiede, in caso di accoglimento, un'istruttoria preliminare per verificare le attrezzature disponibili, quantificare i costi e individuare eventuali modifiche regolamentari.

Lo Muto chiede inoltre che i tre punti vengano votati separatamente, ove consentito, per permettere ai consiglieri di esprimersi su ciascuna proposta senza dover necessariamente approvare o respingere l'intero pacchetto.

«Non si tratta di un'iniziativa politico-amministrativa da affrontare secondo le logiche di maggioranza o opposizione. Sono strumenti che, qualora introdotti, sarebbero a disposizione dell'intera istituzione e della comunità».

L'auspicio del consigliere è che la mozione venga inserita all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare.