Costituito anche lo “staff del sindaco” con un incarico fiduciario per la componente Daniela Marchese chiamata a collaborare con il primo cittadino

Il riconfermato sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, eletto nel turno elettorale dell’11 giugno scorso, ha proceduto alla nomina della giunta comunale. Gli assessori sono: Gregorio Cosentino, con deleghe ai lavori pubblici, all’ambiente, ai rifiuti, ai servizi cimiteriali, al commercio; Laura Galati, con deleghe al bilancio, ai tributi ed alle finanze

A Gregorio Cosentino anche la carica di vicesindaco.

Il sindaco con apposito decreto ha anche costituito l’ufficio denominato “staff del sindaco” con componente la sola Daniela Marchese, 44 anni, vicesindaco e assessore nella scorsa consiliatura. Si tratta di un incarico di collaborazione e fiduciario che può essere revocato dal primo cittadino in ogni momento senza obbligo di alcuna motivazione.

