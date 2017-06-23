Il riconfermato sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, eletto nel turno elettorale dell’11 giugno scorso, ha proceduto alla nomina della giunta comunale. Gli assessori sono: Gregorio Cosentino, con deleghe ai lavori pubblici, all’ambiente, ai rifiuti, ai servizi cimiteriali, al commercio; Laura Galati, con deleghe al bilancio, ai tributi ed alle finanze

A Gregorio Cosentino anche la carica di vicesindaco.

Il sindaco con apposito decreto ha anche costituito l’ufficio denominato “staff del sindaco” con componente la sola Daniela Marchese, 44 anni, vicesindaco e assessore nella scorsa consiliatura. Si tratta di un incarico di collaborazione e fiduciario che può essere revocato dal primo cittadino in ogni momento senza obbligo di alcuna motivazione.

Comune di San Nicola da Crissa, le preferenze e la composizione del nuovo Consiglio

Comunali nel Vibonese | A San Nicola da Crissa strada in discesa per Condello