Dimissioni protocollate al Comune e fine per la giunta guidata dal sindaco Antonino Pezzo che si era insediato nell’ottobre 2021

Cade l’amministrazione comunale di Sant’Onofrio guidata dal sindaco Antonino Pezzo che si era insediato nell’ottobre del 2021. Ben sette consiglieri comunali si sono infatti dimessi dalla carica elettiva: Giuseppe Alibrandi, Annamaria Donato, Domenico Pileci, Onofrio Maragò, Pietro Petrolo, Gregorio Profiti e Felice Antonio Casuscelli. Nel documento con il quale sono state protocollate le dimissioni in Comune si spiega che “sono venute meno le condizioni necessarie per espletare dignitosamente la continuazione del proprio mandato elettorale sino alla sua naturale scadenza, rassegnando quindi le dimissioni”.



Il 5 ottobre 2021 l’architetto Antonino Pezzo con la lista “Coraggio Sant’Onofrio” aveva ottenuto 920 voti (il 53,43% dei consensi) superando il sindaco uscente Onofrio Maragò che con la lista “Tre Spighe” aveva ottenuto 802 (46,57% delle preferenze). Alla maggioranza di Antonino Pezzo erano andati 8 consiglieri, alla minoranza 4. Gli elettori a Sant’Onofrio sono 3.234 ma alle urne si erano recati in 1.809 (il 55,94%). Le schede nulle erano state 40, quelle bianche 47. Zero quelle contestate. A distanza di un anno e quattro mesi dall’insediamento, dunque, l’amministrazione comunale guidata da Antonino Pezzo cade a seguito delle dimissioni dei consiglieri. Il Comune sarà ora retto da un commissario prefettizio in attesa dell’individuazione delle prime consultazioni elettorali utili per il ritorno al voto.

