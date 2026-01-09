Negli ultimi tre mesi il Comune di Vibo Valentia ha proceduto all’affidamento e all’aggiudicazione di una serie di interventi nel settore delle opere pubbliche per un valore complessivo di circa 14 milioni di euro. I dati sono contenuti in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale, nella quale viene riepilogato lo stato di avanzamento di lavori che interessano scuole, politiche sociali, mobilità e interventi di rigenerazione urbana.

L’attività evidenziata è stata coordinata dall’assessorato ai Lavori pubblici, retto da Salvatore Monteleone, in collaborazione con il Settore tecnico comunale diretto da Lorena Callisti. L’azione amministrativa, precisa la nota, si è concentrata sia sulla conclusione di cantieri già avviati sia sull’apertura di nuovi interventi.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il Comune segnala l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Vespucci” di Vibo Marina, lotto 2, per un importo pari a 267mila euro. Nel medesimo ambito rientrano l’adeguamento strutturale antisismico e l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e impianti della scuola “De Maria”, con un importo di 1.889.724,09 euro, e i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria di Porto Salvo, finanziati per un milione di euro.

La nota dedica spazio anche agli interventi nel settore delle politiche sociali e dell’abitare. In particolare viene indicato l’affidamento dei lavori per la realizzazione del “Condominio solidale per adulti in difficoltà abitativa e nuclei familiari disagiati”, per un importo di 323.401,41 euro. A questo intervento si affianca l’aggiudicazione definitiva dei lavori di recupero di un immobile comunale in via Parisi, già sede dell’Istituto alberghiero, destinato a ospitare il nuovo Centro di aggregazione sociale, per un importo di 1.860.000 euro.

Sul versante della riqualificazione urbana e della mobilità sostenibile, il Comune riferisce l’aggiudicazione dei lavori relativi al progetto “In periferia si può vivere assieme”, che prevede la riqualificazione dell’area dei Mercati generali per un importo di 6.090.003,24 euro, nell’ambito del Programma straordinario per le periferie. Contestualmente è stata aggiudicata in via definitiva anche la realizzazione della “Stazione Porta con servizi di mobilità sostenibile e centro servizi complementari”, finanziata con un milione di euro nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria.

Ulteriori interventi riguardano la rigenerazione urbana, con lavori aggiudicati per 200mila euro attraverso il contributo straordinario previsto dal comma 521 della legge 197 del 2022. Nella stessa comunicazione viene inoltre annunciata l’aggiudicazione della gara per il progetto “Libreria digitale del Vibonese”, del valore di 1.831.200 euro, che prevede l’efficientamento e la riqualificazione energetica, il riuso e il recupero funzionale della biblioteca comunale e dello spazio verde ad essa annesso.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone. «In questi ultimi mesi abbiamo dato una importante accelerata – afferma – e siamo pronti ad iniziare questi nuovi interventi su scuole, servizi sociali, mobilità e rigenerazione delle periferie. Il nostro obiettivo resta quello di avviare e portare a conclusione tutte le opere, assicurando il massimo impegno per garantire celerità ed attenzione nell’esecuzione».