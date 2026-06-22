I gruppi consiliari di minoranza di Vibo denunciano il mancato ripristino dell'impianto: «D’estate è ancora peggio tra auto che si incrociano senza regole e pedoni che rischiano la vita. Aspettano sempre le nostre segnalazioni prima di intervenire»

Tornano a puntare il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo i gruppi consiliari di opposizione di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Identità Territoriale e Insieme al Centro, che denunciano il mancato ripristino del semaforo situato lungo via Giacomo Matteotti, in corrispondenza di uno degli incroci più trafficati della città.

In una nota congiunta, i consiglieri parlano di una situazione che si trascina da tempo e accusano l’esecutivo comunale di sottovalutare un problema che riguarda direttamente la sicurezza pubblica. «Siamo costretti a denunciare l’ennesima prova di incuria da parte dell’amministrazione comunale», scrivono i gruppi di opposizione, sostenendo che il governo cittadino «continua imperterrito a non vedere le esigenze più elementari di cui ha bisogno la città».

Secondo quanto riportato nel comunicato, il semaforo del quadrivio sarebbe fuori uso da mesi – nello specifico da dicembre 2025 – una condizione che starebbe creando notevoli disagi alla circolazione soprattutto in questo periodo dell’anno. «Con l’estate il traffico è aumentato in modo esponenziale», evidenziano i consiglieri, descrivendo uno scenario caratterizzato da «auto che si incrociano senza regole, pedoni che rischiano la vita per attraversare, incidenti sfiorati ogni giorno».

Per le forze di minoranza si tratta di una criticità ormai storica. Nel documento si parla infatti di «un problema annoso, noto a tutti, che torna puntualmente a presentarsi senza che nessuno si degni di risolverlo in modo definitivo», un aspetto che alimenta ulteriormente le critiche rivolte all’amministrazione.

L’opposizione sostiene inoltre che gli interventi arriverebbero soltanto dopo le proprie segnalazioni. «Ormai come noto interviene solo quando l'opposizione segnala e la sveglia dal limbo di proclami in cui sono assorti», affermano i consiglieri, contestando quella che definiscono una mancanza di attenzione verso le problematiche quotidiane della città.

Da qui la richiesta rivolta direttamente all’assessore competente e al dirigente competente, chiamati a intervenire nel più breve tempo possibile. «Chiediamo all’assessore al ramo e al dirigente competente di smetterla con le promesse e di ripristinare immediatamente il funzionamento del semaforo. Non servono scaricabarile, serve un intervento oggi», si legge nella nota.

Il documento si conclude con un richiamo alla tutela dell’incolumità pubblica e con un nuovo affondo politico nei confronti dell’esecutivo cittadino. «La sicurezza non è un optional e i cittadini di Vibo Valentia sono stanchi di pagare per l’inerzia di questa amministrazione», affermano i gruppi consiliari di opposizione, sollecitando una soluzione immediata a una problematica che continua a suscitare preoccupazione tra residenti e automobilisti.