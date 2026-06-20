Incidente stradale mortale a Nicotera Marina. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone è andato ad impattare contro un camion in località Ponte. Nello scontro ha perso la vita un giovane del luogo, S.C., che si stava recando con il mezzo a lavorare. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto si era portato anche l’elisoccorso. Carabinieri e polizia stanno effettuando tutti i rilievi del caso al fine di accertare eventuali responsabilità alla base dell’incidente. Sul luogo dell’incidente anche il pm di turno della Procura di Vibo Valentia che coordina le indagini.