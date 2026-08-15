Le risorse serviranno al recupero e alla messa in sicurezza della struttura. Il presidente Corrado L’Andolina ricostruisce l’iter iniziato dopo la sua elezione e rivendica il risultato: «Confermata l’attenzione verso l’intero Vibonese, senza distinzioni politiche o territoriali»

La Provincia di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento da 940mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della palestra scolastica di Serra San Bruno. Ad annunciarlo è il presidente dell’ente, Corrado L’Andolina, che ricostruisce l’iter seguito dall’amministrazione provinciale fino all’assegnazione delle risorse.

Secondo quanto riferito dal presidente, la situazione della struttura gli era stata segnalata già durante la campagna elettorale per la presidenza della Provincia, quando alcuni cittadini e amministratori di Serra San Bruno avevano evidenziato le condizioni di forte degrado della palestra.

Dalla prima visita al finanziamento

A pochi giorni dalla sua elezione, ricorda L’Andolina, la palestra fu oggetto della sua prima visita istituzionale. Dopo avere verificato direttamente le condizioni dell’edificio, il presidente assunse l’impegno di lavorare affinché la struttura potesse essere recuperata e restituita alla comunità scolastica in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

L’occasione concreta si è presentata nel 2025, con un bando attraverso il quale la Provincia ha potuto concorrere all’assegnazione delle risorse necessarie. L’amministrazione ha quindi deciso di partecipare e l’Ufficio Edilizia Scolastica ha predisposto gli atti e la documentazione tecnica richiesti.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma del finanziamento: 940mila euro destinati agli interventi di recupero e messa in sicurezza della palestra.

L’Andolina: «I fatti parlano da soli»

Nel comunicare l’esito positivo, L’Andolina rivendica il percorso seguito dall’amministrazione provinciale: «I fatti, dunque, parlano da soli. La volontà politica di perseguire questo obiettivo è stata della Presidenza della Provincia. L’attuazione tecnica e amministrativa è stata assicurata dall’Ufficio Edilizia Scolastica. È questa la corretta ricostruzione del percorso che ha portato al finanziamento».

Il presidente ha quindi rivolto un ringraziamento ai dipendenti dell’ufficio e, in particolare, all’architetto Carolina Bellantoni, sottolineandone «serietà, competenza e professionalità».

Per L’Andolina, il risultato ottenuto a Serra San Bruno rappresenta anche la conferma dell’attenzione della Provincia verso l’intero territorio vibonese, «senza distinzioni territoriali o politiche», e di un metodo amministrativo basato sulla programmazione e sulla capacità di intercettare le opportunità di finanziamento.

«La palestra di Serra San Bruno – conclude il presidente – è un ulteriore risultato concreto di questo lavoro: una precisa volontà della Presidenza, tradotta in un’azione tecnica puntuale e qualificata dall’Ufficio Edilizia Scolastica. È giusto che i risultati vengano riconosciuti per ciò che realmente sono e per il lavoro che concretamente li ha prodotti».