Riflettori puntati sull’istituto Tedeschi a Serra San Bruno. A intervenire, segnalando criticità inerenti la sicurezza, Per Serra insieme. In particolare, il sodalizio scrive: «Il 22 aprile 2024, con protocollo n. 6219, il nostro gruppo consiliare ha formalmente richiesto al segretario comunale la messa in sicurezza della tettoia della scuola primaria “A. Tedeschi” e l’adozione di misure di protezione stradale negli orari di ingresso e uscita degli alunni».

In base a quanto riferito dagli esponenti d’opposizione, «ad oggi, a distanza di mesi, la situazione rimane pressoché immutata. È vero: la parte più danneggiata e instabile della tettoia è stata rimossa, eliminando almeno il rischio di un crollo immediato. Ma resta un fatto gravissimo: la struttura è stata lasciata in condizioni indecorose e insicure, con vere e proprie voragini a vista».

Il gruppo consiliare si chiede: «È normale lasciare così una scuola primaria? È accettabile che, per non affrontare una spesa di poche centinaia di euro, si preferisca ignorare il problema, lasciando bambini e famiglie in un contesto che continua a destare preoccupazione? Noi diciamo con fermezza: no. Questa inerzia – aggiungono i consiglieri - è ingiustificabile e rappresenta l’ennesimo schiaffo a chi crede che la scuola debba essere un luogo sicuro e protetto. Rivolgiamo una domanda chiara all’Amministrazione: perché il mancato intervento? I nostri bambini e le nostre scuole primarie hanno ancora importanza per chi governa Serra San Bruno?».

«Come gruppo Per Serra Insieme ribadiamo un principio che non ammette deroghe: sicurezza e scuola vengono prima di tutto. Non ci fermeremo – assicurano in conclusione - finché non saranno garantite risposte e azioni concrete».