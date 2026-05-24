Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il rinnovo dei Consigli comunali. In tre comuni sarà una corsa in solitaria mentre a Briatico sono ben quattro gli aspiranti sindaci

Sono 13 i comuni della provincia di Vibo Valentia in cui, dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 25 maggio, i cittadini si recheranno alle urne per eleggere i rispettivi sindaci e Consigli comunali.

Dalla costa all’entroterra, la mappa di questa tornata restituisce un quadro che vede dieci comuni arrivare alla scadenza naturale del precedente mandato amministrativo, mentre in altri tre centri si arriva al voto sulla scia di alterne vicende. A Tropea, le elezioni seguono la chiusura della gestione della commissione straordinaria del Comune scaturita dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi; ad Acquaro, si vota dopo che nell’ultima tornata (seguita anche qui a scioglimento per mafia e gestione commissariale) non si era raggiunto il quorum valido in presenza di una sola lista in campo; a Vallelonga, il voto è anticipato per via delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.

Il centro più popoloso alle urne oggi e domani è Serra San Bruno. La sfida elettorale vede impegnati il sindaco uscente Alfredo Barillari e la sua compagine Liberamente contro due liste: La restanza, guidata da Adriano Tassone, e Rinascita Comune, capeggiata da Vincenzo Damiani.

Tre liste anche nella già citata Tropea: Forza Tropea, con a capo l’ex sindaco Giovanni Macrì; Insieme per Tropea, guidata da un altro ex sindaco, Giuseppe Rodolico; RigeneriAmo Tropea, capeggiata dall’ex consigliere comunale Antonio Piserà.

Qui Ricadi. Saranno il vicensindaco uscente Domenico Locane, a capo della lista Ricadi nel cuore, e il capogruppo di minoranza Pasquale Mobrici, con Uniti per Ricadi, a contendersi la poltrona di primo cittadino del noto centro turistico.

Tre, invece, gli aspiranti sindaci di San Calogero, dove la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Maruca (Libertà) viene contrastata dall’ex primo cittadino Nicola Brosio (Insieme per Crescere) e dalla lista Amministrare insieme guidata da Michele Maccarone.

Ben quattro le liste in campo a Briatico: la prima, Insieme per Briatico, fa capo all’attuale sindaco Lidio Vallone; la seconda, Per Briatico con Briatico, vede come portabandiera il medico Francesco Arena; la scrittrice Giusy Staropoli Calafati guida Ri-generazione Briatico; l’ex sindaco Costantino Massara si ripropone agli elettori con Fare per Briatico.

A Limbadi, la sfida è a tre: Antonino Taverniti, segretario cittadino del Pd, è il capolista de Il Quadrifoglio; l’imprenditore oleario Giovanni Muzzupappa guida il progetto Civicamente per Limbadi; l’ex consigliere comunale Costantino Luzza si schiera alla testa di Viviamo Limbadi.

A San Gregorio d’Ippona, il sindaco uscente Pasquale Farfaglia guarda al quarto mandato con Insieme per San Gregorio. Ritroverà il suo sfidante del turno precedente Alessandro Lacquaniti con Noi per San Gregorio.

Anche a Maierato il sindaco in carica, Giuseppe Rizzello, punta alla rielezione a capo di Maierato Democratica. A sfidarlo è Alessandro Giuseppe Antonio Chirico con Uniti per Maierato Civitas.

Sfida tra ex amministratori a Vallelonga dove l’ultimo sindaco in carica, Maria Grazia Mazzotta, si ripropone al vaglio degli elettori con la lista Vallelonga Impegno comune. A sbarrarle la strada trova l’ex primo cittadino Abdon Egidio Servello con Uniti per Vallelonga.

Sindaco ricandidato anche a Zaccanopoli (il più piccolo tra i comuni alle urne in provincia di Vibo Valentia), dove l’attuale primo cittadino Maria Budriesi è nuovamente ai nastri di partenza con la lista Zaccanopoli Risorge. A sfidarla è Francesco Grillo con la compagine Zaccanopoli bene comune.

Una serie di comuni vedrà concorrere un’unica lista: qui la sfida sarà contro il quorum fissato al 40 per cento degli aventi diritto al voto. È il caso di Acquaro, dove torna in campo l’ex sindaco Giuseppe Barilaro, con la lista Acquaro un tempo nuovo; Monterosso Calabro, dove il sindaco uscente Antonio Giacomo Lampasi punta al terzo mandato consecutivo con la sua lista Monterosso nel cuore; Spilinga, dove il sindaco in carica, Enzo Fulvio Marasco, gareggia in solitaria a capo della lista Spilinga unita.