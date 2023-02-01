Il consigliere comunale di Vibo Valentia plaude all'elezione del sindaco di Ionadi e sottolinea: «La cultura e i luoghi d'incontro sono fondamentali per la crescita di una comunità»

Il consigliere comunale di Vibo Valentia Anthony Lo Bianco esprime la sua grande soddisfazione per «la mancata chiusura del Sistema bibliotecario vibonese». «Questo risultato – ha dichiarato – è stato possibile grazie all’impegno delle istituzioni e alla loro volontà di tutelare la cultura e la lettura in un territorio che ne ha estremamente bisogno. La città di Vibo Valentia, infatti, è una realtà ricca di problemi e criticità, ma al contempo ha anche tanto potenziale. E proprio per questo motivo, la salvaguardia del Sistema bibliotecario rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più prospero e ricco di opportunità per tutti i suoi abitanti». [Continua in basso]

Lo Bianco si sofferma quindi sull’elezione del nuovo presidente: il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta: «La scelta del nuovo presidente del Sistema bibliotecario, il giovane e talentuoso Fabio Signoretta, è un’altra dimostrazione del fatto che la città di Vibo Valentia ha bisogno di politici che sappiano guardare al futuro e che siano pronti a investire sulle nuove generazioni. Fabio Signoretta, sindaco più giovane della Calabria, è un uomo che sa guardare oltre i problemi del presente, che ha la capacità di trasformare le sfide in opportunità e che rappresenta un simbolo di speranza per il futuro. La sua nomina è un segnale positivo per la città e per il territorio, che vedrà un giovane leader impegnato a sviluppare progetti innovativi e a garantire la sopravvivenza delle istituzioni culturali». Il consigliere comunale vibonese assicura quindi il suo sostegno a Signoretta: «Siamo certi che, grazie alla sua competenza e alla sua dedizione, il Sistema bibliotecario di Vibo Valentia avrà un futuro radioso e pieno di soddisfazioni. Ma non possiamo dimenticare che la mancata chiusura del Sistema bibliotecario è anche il risultato della volontà di alcuni sindaci di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Questi uomini e queste donne, che hanno lavorato senza sosta per salvaguardare il sistema bibliotecario, rappresentano un esempio di coraggio e di dedizione che tutti noi dobbiamo prendere a modello».

«La cultura e i luoghi d’incontro sono fondamentali per la crescita di una comunità, soprattutto in una città come Vibo Valentia, che affronta molte criticità. La biblioteca è un luogo di formazione e di scambio, dove le persone possono accedere a informazioni, libri e risorse culturali, e dove è possibile incontrarsi e scambiare idee. In questo momento di incertezza e di difficoltà, la mancata chiusura del Sistema bibliotecario rappresenta una vittoria per la città e un simbolo di speranza per il futuro». Il consigliere comunale Anthony Lo Bianco conclude invitando tutti i cittadini «a partecipare alla vita della biblioteca e a supportare le istituzioni culturali, che sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio».

