Vibo Valentia, convocato Consiglio comunale in seduta straordinaria e aperta

Il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia Nazareno Putrino ha convocato il civico consesso in seduta pubblica straordinaria aperta per il giorno 4 febbraio, alle ore 10:30, a Palazzo Luigi Razza. Uno l’ordine del giorno: Sistema bibliotecario vibonese e azioni da intraprendere.

La convocazione arriva dopo la richiesta, protocollata lo scorso 16 gennaio, dei consiglieri comunali Franzè Katia, Fatelli Elisa, Colloca Giuseppina, Pugliese Laura, Russo Giuseppe, Pilegi Loredana Patrizia, Comito Pietro, Luciano Stefano, Soriano Stefano, Santoro Domenico, Scrugli Lorenza Stefania, Pisani Silvio e Lo Bianco Anthony. Con tale documento si chiedeva la convocazione di un Consiglio straordinario invitando tutti i sindaci della Provincia di Vibo Valentia, per affrontare appunto la situazione relativa al Sistema bibliotecario.

Nel frattempo nella giornata di ieri è stato eletto il nuovo presidente dell’ente: il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, che succede al dimissionario Corrado L’Andolina.

