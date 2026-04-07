L’esponente Pd che è subentrata a Colelli quando è stato nominato assessore denuncia il crescente disagio degli automobilisti e ha avviato una ricognizione su numero e dislocazione degli stalli per verificare «che tutte le regole siano rispettate»

A Vibo Valentia il tema della sosta a pagamento approda nelle commissioni consiliari dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini sul peso delle multe e sulle criticità legate agli stalli blu. A intervenire è la consigliera comunale di maggioranza Antonella Petracca (Pd), che in città è anche rappresentante di Confesercenti, la quale sostiene la necessità di maggiore chiarezza su regole, distribuzione degli spazi e conformità della segnaletica.

Le segnalazioni dei cittadini e l’effetto sul centro

Petracca spiega che «negli ultimi tempi sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo all’aumento delle multe legate alla sosta, ormai percepite da molti come difficilmente sostenibili». Un malcontento che, secondo la consigliera, non si limita al rapporto tra automobilisti e sanzioni ma investe più in generale la vivibilità del centro cittadino. «Di fatto le numerose sanzioni stanno producendo un effetto deterrente, scoraggiando la presenza di cittadini e visitatori in centro, privato della sua naturale vivacità e penalizzando anche le attività commerciali locali».

Alla questione delle contravvenzioni si aggiunge poi, rimarca Petracca, «la richiesta diffusa di maggiore chiarezza su alcune incongruenze relative agli stalli blu, che stanno generando confusione e malcontento».

La richiesta di verifica nelle commissioni

La consigliera rivendica di aver portato formalmente la questione all’attenzione degli organismi consiliari competenti. «Nella mia qualità di consigliere comunale di maggioranza, ho ritenuto quindi doveroso intervenire, portando la questione all’attenzione della Seconda commissione, Urbanistica e Polizia municipale, e della Quinta commissione, Controllo e garanzia». Il punto, aggiunge, è uno soltanto: «L’obiettivo è semplice, fare piena chiarezza sulla gestione degli stalli a pagamento e verificare che tutto sia conforme».

Alla base dell’iniziativa, sottolinea ancora Petracca, c’è «un senso di responsabilità verso la comunità», perché «quando un servizio incide così direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività economiche locali, è fondamentale garantire regole chiare, comprensibili e applicate correttamente».

Documenti, planimetrie e controllo sulla distribuzione degli stalli

Per questo, riferisce la consigliera, «è stata richiesta tutta la documentazione utile, anche planimetrie e dati sugli stalli» per verificare una serie di aspetti ritenuti centrali. Tra questi, «la corretta distribuzione tra parcheggi blu e bianchi e la loro effettiva corrispondenza di 995 stalli totali, dell’ubicazione e delle dimensioni», ma anche gli elementi legati agli incassi e alla regolarità delle diverse tipologie di sosta.

L’attenzione, spiega Petracca, è rivolta infatti «anche agli incassi e alla conformità degli stalli, blu, rosa, per disabili e motocicli, nel rispetto delle norme del Codice della strada». Un controllo che punta a ricostruire in modo preciso il quadro complessivo della sosta a pagamento in città.

Le multe agli incroci e il senso di ingiustizia

Nel comunicato viene richiamata con forza anche la questione delle sanzioni elevate in prossimità degli incroci. «Non può essere ignorata, infatti, la forte irritazione generata dal crescente numero di sanzioni, in alcuni casi pari a 165 euro, elevate nei pressi degli incroci per il mancato rispetto della distanza minima prevista».

È soprattutto su questo punto che la consigliera evidenzia una criticità avvertita dai cittadini. «Una situazione che desta perplessità soprattutto laddove sembrerebbero presenti stalli blu tracciati proprio in prossimità di tali incroci che sembrerebbero non rispettare le stesse regole». Da qui, aggiunge, nasce un disagio diffuso, perché «questo contribuisce ad accrescere un senso diffuso di ingiustizia e disorientamento».

Sosta veloce, abbonamenti e commercio locale

L’attività di verifica, nelle intenzioni della consigliera comunale, dovrà servire anche a valutare il funzionamento di altri strumenti collegati alla mobilità urbana. Petracca spiega infatti che questo lavoro «punta quindi anche a fare chiarezza su queste criticità, già emerse in passato, e a valutare con attenzione aspetti come la sosta veloce e gli abbonamenti, affinché siano realmente equi e accessibili».

Il riferimento è anche alle ricadute sul tessuto commerciale del centro urbano. «Il mio impegno, anche a tutela del commercio locale, va nella direzione di costruire un sistema più equilibrato, capace di garantire ordine, accessibilità e serenità per cittadini e attività economiche».

Il sostegno al sindaco e all’amministrazione

Accanto alla richiesta di controlli e approfondimenti, Petracca ribadisce la propria collocazione politica all’interno della maggioranza e il sostegno all’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Romeo. «È proprio nello spirito di collaborazione e responsabilità che continueremo a lavorare insieme per dare risposte concrete ai cittadini, intercettare il loro disagio e trasformarlo in azioni utili per il bene della comunità».

Un passaggio che, in verità, dovrebbe essere scontato, visto che Petracca è entrata in Consiglio recentemente per surrogare Francesco Colelli, ex capogruppo del Pd, quando quest’ultimo è diventato assessore alla Manutenzione.