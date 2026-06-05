Domani la prima seduta del nuovo Consiglio comunale dopo la riconferma del primo cittadino. Nominati gli assessori Franco Barbalace e Angela Pezzimenti, mentre saranno assegnate anche le deleghe ai consiglieri

Si terrà domani, sabato 6 giugno, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Spilinga, convocata a seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno confermato alla guida del Comune il sindaco Enzo Marasco per il suo secondo mandato.

Nel corso della seduta – si legge in una nota dell’amministrazione comunale - saranno espletati gli adempimenti previsti dalla normativa e il sindaco presenterà ufficialmente la squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni. Il primo cittadino, nel frattempo, ha proceduto alla nomina della Giunta Comunale.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Franco Barbalace, laureato in Economia e Commercio, vicesindaco uscente e amministratore di lunga esperienza, con diverse cariche rivestite negli anni anche a livello provinciale. Già sindaco di Spilinga dal 2004 al 2015 e attuale Consigliere provinciale, è stato, altresì, presidente della Comunità Montana e coordinatore della Conferenza dei sindaci su Sanità e Servizi Sociali. Barbalace avrà le deleghe a Sviluppo Locale, Valorizzazione e Attrattività Territoriale, Turismo e Attività Produttive.

Per la quota rosa entra in Giunta Angela Pezzimenti, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, alla sua prima esperienza amministrativa ma già da anni impegnata attivamente nel mondo dell'associazionismo e del volontariato. Attualmente segretaria della Pro Loco di Spilinga, è stata componente del direttivo dell'associazione “Pro Spilinga” e volontaria della Protezione Civile “Augustus” di Vibo Valentia, si occuperà delle deleghe a Pubblica Istruzione, Cultura e Associazionismo.

Nel corso della seduta consiliare, sarà eletto il presidente del Consiglio ed il sindaco Marasco comunicherà inoltre le deleghe assegnate ai consiglieri comunali. Una scelta che si inserisce nella volontà, già espressa dal primo cittadino, di valorizzare il contributo di ogni componente del Consiglio, favorendo la partecipazione attiva all'azione amministrativa e responsabilizzando ciascun consigliere su specifici ambiti di interesse per la comunità.

«Accanto a una squadra che nel precedente mandato ha dimostrato coesione, senso di responsabilità e capacità di tradurre il lavoro quotidiano in risultati concreti per la comunità - sottolinea il Sindaco Marasco - si aggiungono oggi nuove energie e nuove sensibilità che rappresentano un valore aggiunto per la nostra azione amministrativa. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti, valorizzando competenze, idee e disponibilità nell'esclusivo interesse di Spilinga».

La prima seduta del Consiglio Comunale- conclude la nota - rappresenterà quindi non solo l'avvio formale della nuova consiliatura, ma anche l'inizio di un percorso amministrativo che intende fondarsi sulla collaborazione, sulla partecipazione e sul contributo di tutte le energie positive della comunità.

Come ribadito dal Sindaco nel suo intervento programmatico, la nuova amministrazione intende essere aperta al confronto e all'ascolto di tutti i cittadini, con l'obiettivo di trovare punti di incontro e mettere sempre al centro gli interessi del paese, delle famiglie, dei giovani, degli emigrati e delle future generazioni.