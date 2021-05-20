L’opposizione consiliare contesta le dichiarazioni dell’attuale primo cittadino e ricorda che la sistemazione dell’area e la realizzazione di un parco urbano sono stati finanziati, deliberati e progettati nel 2017

“I lavori di riqualificazione urbana avviati ieri nella frazione Morsillara di Stefanaconi, che prevedono la realizzazione di un piccolo parco urbano con relativa illuminazione e la sistemazione dell’area, è un’ulteriore dimostrazione di come il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano provi ad attribuirsi meriti amministrativi che proprio non gli appartengono. I fatti parlano chiaro – si legge nella nota che ha inviato alla stampa –. La stessa attenzione che come amministrazione comunale abbiamo prestato al paese la stiamo riservando alla nostra frazione Morsillara”.

E’ quanto afferma Nicola Carullo, consigliere comunale e capogruppo di opposizione del gruppo Movimento per Stefanaconi. “Purtroppo le cose non stanno così perché tale opera è esclusivo merito dell’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sì, peraltro nato e da sempre residente in quella frazione, che l’ha progettata, finanziata e deliberata per come è facile riscontrare dalla delibera di Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo 2017. Qualcosa di suo il sindaco Solano, per la verità, lo ha fatto. Ed è la particolare attenzione – spiega Carullo – da lui riservata a questa pratica ed ai cittadini di quella frazione, per i quattro anni di tempo che ci sono voluti per metterla in cantiere”.

