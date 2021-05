Stefanaconi, iniziati i lavori di riqualificazione nella frazione Morsillara

Mezzi meccanici in azione da stamattina. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale guidata da Salvatore Solano anche la realizzazione di un parco

Mezzi meccanici in azione stamattina per ripulire una zona della frazione Morsillara di Stefanaconi, per poi procedere ai lavori di riqualificazione urbana. Lo rende noto il primo cittadino, Salvatore Solano. «Una area che sino a stamattina era lasciata al totale degrado, presto diventerà luogo di ritrovo e di passeggio», ha scritto sul suo profilo Facebook.

I lavori prevedono: la realizzazione di un parco e dei marciapiedi, l’ampliamento dell’illuminazione pubblica e il collegamento con altra strada interna, oggi a vicolo cieco. «I fatti parlano chiaro – afferma Solano -: la stessa attenzione che come amministrazione comunale abbiamo prestato al paese la stiamo riservando alla nostra frazione Morsillara».

«Una visione compiuta ed integrante che ci conduce a rafforzare quel legame con i nostri concittadini della Morsillara che, oggi più che mai, possono essere orgogliosi di far parte della comunità di Stefanaconi. Nel nostro programma politico la Morsillara è e sarà al centro della nostra azione amministrativa. Tanti altri sono i progetti in cantiere – conclude -, ambiziosi e degni di una comunità che vuol guardare sempre avanti».