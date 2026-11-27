Un nuovo passaggio amministrativo decisivo per il futuro del quartiere Pennello di Vibo Marina. A renderlo noto è l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco del Comune di Vibo Valentia, Loredana Pilegi, a seguito dell’approvazione in giunta della delibera finalizzata al completamento della seconda fase del Programma di recupero degli insediamenti abusivi e di rigenerazione e riqualificazione urbana del quartiere Pennello, con l'obiettivo di avviare la successiva fase 3, propedeutica all’adozione del Piano attuativo unitario (Pau).

La proposta riguarda la presa d'atto della Relazione generale – Bozza preliminare, acquisita nel febbraio 2024, e l'approvazione, sotto il profilo esclusivamente tecnico-programmatico, della Relazione integrativa – versione luglio 2026 – e della Tavola 5 bis, predisposte dal Raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Giacomo Cugliari, Sergio Policaro e Pietro Barletta.

La strategia di rigenerazione

Si tratta di un passaggio che punta a dare continuità al lavoro di pianificazione avviato negli anni scorsi e a definire un quadro aggiornato delle criticità e delle possibili trasformazioni di una delle aree più complesse del territorio comunale. La strategia delineata nella documentazione progettuale punta a una rigenerazione complessiva del quartiere, affrontando questioni che riguardano la sicurezza idraulica, sismica e ambientale, il recupero del patrimonio edilizio compatibile, la riqualificazione degli spazi pubblici e il miglioramento delle infrastrutture.

Tra gli obiettivi figurano anche la creazione di sistemi continui di verde, la rinaturalizzazione delle aree eventualmente liberate, la riqualificazione del fronte costiero e del lungomare, oltre al potenziamento della mobilità pedonale e ciclabile. Il progetto guarda inoltre a una maggiore integrazione del quartiere con il mare, il porto, la stazione ferroviaria e il restante tessuto urbano. Tra le ipotesi programmatiche compaiono la realizzazione di un parco urbano, di un polo congressuale e di nuove attrezzature di interesse collettivo, nonché la valutazione di eventuali soluzioni abitative di carattere sociale e convenzionato.

Il nodo delle demolizioni

Particolare attenzione viene riservata al tema delle eventuali demolizioni, uno degli aspetti più delicati dell'intero programma. La proposta chiarisce che le rappresentazioni contenute nella Relazione integrativa e nella Tavola 5 bis hanno, allo stato attuale, valore esclusivamente preliminare e programmatico. Non costituiscono, quindi, un'individuazione definitiva degli edifici da demolire e non producono automaticamente obblighi per i proprietari. Ogni eventuale intervento dovrà essere preceduto da verifiche specifiche edificio per edificio, riguardanti la proprietà, la situazione catastale, i titoli edilizi, lo stato legittimo degli immobili, gli eventuali condoni e le condizioni strutturali e di sicurezza.

La deliberazione, inoltre, non dispone demolizioni, espropriazioni, acquisizioni o trasferimenti di nuclei familiari e non attribuisce diritti edificatori o altre utilità urbanistiche. Il passaggio successivo sarà rappresentato dalla fase 3, che dovrà trasformare il quadro preliminare in una proposta urbanistica e progettuale approfondita, verificata sotto tutti i profili tecnici, amministrativi e normativi.

Il ruolo del dirigente Andrea Nocita

Per questo motivo, la proposta individua in Andrea Nocita, dirigente dell'Area 3 – Settore 4, Governo del Territorio, e responsabile del procedimento, il riferimento tecnico-amministrativo per gli adempimenti conseguenti. A lui spetterà, per quanto di competenza e previa verifica degli obblighi contrattuali, procedere alla comunicazione formale al raggruppamento di professionisti per l'avvio della nuova fase. Tra gli approfondimenti richiesti figurano l'aggiornamento degli studi geologici, idraulici e sismici, la verifica dei vincoli paesaggistici e ambientali, il censimento degli edifici, la ricognizione catastale e patrimoniale, la predisposizione delle Norme tecniche di attuazione e dello schema di convenzione urbanistica.

Prevista anche la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che coinvolga gli uffici comunali competenti in materia di urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, ambiente, servizi sociali, bilancio e protezione civile. La proposta prevede inoltre l'attivazione delle necessarie interlocuzioni con gli enti istituzionali interessati, tra cui Regione Calabria, Autorità di bacino distrettuale, Soprintendenza, Agenzia del Demanio, Rfi, Autorità portuale e Prefettura. Un altro elemento indicato nel provvedimento riguarda il coinvolgimento della comunità locale. L'obiettivo è attivare un percorso di informazione, consultazione e partecipazione, con particolare attenzione ai residenti del quartiere Pennello, alle associazioni e ai soggetti portatori di interessi.

Il prossimo passaggio e la stima dei costi

La proposta portata in giunta dall'assessore all'Urbanistica Loredana Patrizia Pilegi rappresenta dunque un passaggio nell'iter di pianificazione del quartiere Pennello, con l'intento di completare il lavoro preliminare e avviare gli approfondimenti necessari alla definizione del futuro assetto urbanistico dell'area. La documentazione indica anche, in circa 8,7 milioni di euro, l'ordine di grandezza delle opere pubbliche abilitanti del primo lotto. Una stima puramente programmatica, che non costituisce ancora un quadro economico approvato né una copertura finanziaria.

È importante precisare – si spiega – che l'approvazione della proposta da parte della giunta non equivale all'adozione del Pau, né a una variante al Piano strutturale comunale. Saranno necessarie ulteriori verifiche, valutazioni ambientali, l'acquisizione dei pareri degli enti competenti e i successivi passaggi amministrativi previsti dalla normativa. Per il quartiere Pennello si apre quindi una nuova fase di lavoro, nella quale l'obiettivo sarà individuare un equilibrio tra recupero urbano, sicurezza del territorio, tutela dei diritti dei proprietari e valorizzazione di un'area strategica per il futuro di Vibo Marina.