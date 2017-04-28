Interessati tutti i soggetti inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria

“Nell’ambito dell’attività delle politiche attive nelle modalità dei tirocini, a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, il Comune di Vibo Valentia, anche in questa occasione intrapresa da Regione Calabria, è risultato ammesso nella graduatoria degli Enti pubblici che potranno attivare e concludere la procedura di pubblica selezione, per trenta unità lavorative da impiegare in dei percorsi di utilizzo sotto forma di tirocini di reinserimento destinati a diversi ambiti (manutenzione edifici comunale, aree verdi, attrezzate e arenili, viabilità, supporto agli uffici). Ciò emerge dal decreto dirigenziale Regione Calabria del 24/04/2017”.

E’ quanto comunica l’assessore al Personale ed agli Affari generali del Comune di Vibo Valentia, Raffaele Manduca (in foto).

“La finalità perseguita risulta duplice per l’amministrazione comunale poiché se da un lato l’inserimento di trenta unità lavorative, per la durata di 6 mesi, rappresenta sotto un profilo sociale un’apprezzabile boccata di ossigeno per le famiglie in un momento di notoria crisi occupazionale, dall’altro finisce con il rafforzare l’attività degli uffici e dei servizi esterni, che operano in un contesto di netto sottodimensionamento, senza costi retributivi a carico dell’Ente.

Così come l’indizione di una procedura di selezione pubblica finalizzata all’assegnazione di un praticante nell’avvocatura comunale, come da determina del 26/04/2017 n. 494, persegue – conclude Raffaele Manduca – l’obiettivo di consolidare ulteriormente la gestione di un contenzioso di considerevole proporzione, attraverso la collaborazione di un giovane professionista che potrà maturare un’importante esperienza formativa, riconosciuta altresì attraverso l’elargizione di un rimborso”.