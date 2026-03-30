Il coordinamento cittadino di Forza Italia propone un riconoscimento ufficiale per studenti e docenti dopo che il loro progetto si è attestato al primo posto nella sezione dedicata all’Intelligenza artificiale della 45° Youth Science Creation Competition svoltasi a Pechino

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia, attraverso la coordinatrice Carmen Corrado, esprime soddisfazione e apprezzamento per il risultato ottenuto dagli studenti dell’ITE e ITG “G. Galilei” di Vibo Valentia, guidato dalla Dirigente Maria Grazia Gramendola, in occasione della 45° Youth Science Creation Competition svoltasi a Pechino, dove il loro progetto si è attestato al primo posto nella sezione dedicata all’Intelligenza artificiale.

In un contesto globale in cui l’Ia rappresenta una delle principali sfide tecnologiche ed etiche, gli studenti vibonesi hanno dimostrato competenze di alto livello, contribuendo a portare il nome di Vibo Valentia in un ambito internazionale di ricerca e innovazione scolastica.

Il risultato è frutto dell’impegno e della preparazione degli studenti Christian Arena, Gregorio Curello e Gabriele Lacquaniti, indicati come esempi di eccellenza dal coordinamento cittadino di Fi.

Nel suo doppio ruolo di coordinatrice politica e docente, Carmen Corrado ha annunciato l’intenzione di promuovere un’iniziativa istituzionale per valorizzare il traguardo raggiunto.

«Esprimo la mia più profonda stima agli studenti, alla Dirigente Maria Grazia Gramendola e ai colleghi docenti che con abnegazione hanno preparato i ragazzi a questa sfida. È un risultato che non può passare inosservato. Per questo motivo, mi farò portatrice in Consiglio Comunale e in Commissione Consiliare Istruzione, presieduta da Marcella Mellea, della proposta di invitare ufficialmente la dirigente, gli studenti e i docenti tutor, affinché ricevano il meritato riconoscimento formale da parte delle istituzioni cittadine».

Il comunicato sottolinea come il successo sia il risultato di una vera e propria filiera del merito, costruita grazie alla visione della dirigente Gramendola e alla competenza dei docenti, capaci di tradurre temi complessi come l’intelligenza artificiale in progetti concreti e competitivi.

«Come Forza Italia, crediamo fermamente che il merito debba essere premiato e valorizzato. Vedere i nostri colleghi insegnanti guidare i ragazzi verso successi internazionali ci rende orgogliosi e conferma che la scuola è il vero motore del cambiamento sociale e tecnologico».