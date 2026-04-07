La riqualificazione dei 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Libertà a Tropea entra nella fase conclusiva. A fare il punto è Massimo Cono Pietropaolo, candidato al Consiglio comunale nella lista Rigeneriamo Tropea con Antonio Piserà sindaco, che ripercorre l’iter amministrativo e tecnico dell’intervento.

Un percorso amministrativo lungo anni

«Finalmente sta giungendo a conclusione l’iter politico, burocratico, edilizio e amministrativo per la ristrutturazione e riqualificazione dei 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Libertà a Tropea», afferma Pietropaolo, rivendicando anche il suo impegno personale avviato nel lontano 2014.

Nel ricostruire le tappe, il candidato fa riferimento ai ritardi iniziali e alle vicende istituzionali che hanno interessato il Comune di Tropea, fino all’avvio del percorso progettuale durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Giovanni Macrì, con il supporto dell’ufficio tecnico coordinato dall’architetto Gabriele Crisafio.

Dall’iter progettuale al cantiere

«Tanti problemi sono stati affrontati e risolti prima dall’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Macrì e poi dalla terna commissariale straordinaria formata dai dottori Roberto Micucci, Vito Turco e Antonio Calenda», prosegue Pietropaolo, sottolineando il ruolo delle diverse fasi amministrative.

La stessa struttura commissariale ha quindi «appaltato i lavori di riqualificazione per 5 milioni 362 mila euro». Il cantiere è stato avviato nell’agosto 2025 e, secondo quanto indicato, si concluderà in 560 giorni.

Gli interventi sugli alloggi

L’obiettivo dell’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni abitative degli immobili di via Libertà. «I condomini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Libertà avranno finalmente alloggi sicuri e dignitosi», conclude Pietropaolo.